En Beldar Ka Pura, Gwalior (India), la comunidad exige justicia tras el asesinato de una joven de 24 años, presuntamente a manos de su propio padre. De acuerdo con reportes de la policía de la comisaría de Janakganj, una disputa familiar terminó en un hecho de violencia extrema que le arrebató la vida a la víctima.

La mujer fue identificada como Rani Kushwaha, mientras que el principal señalado es su padre, Badam Singh Kushwaha, quien desde hace años enfrentaba problemas de alcoholismo y una situación económica precaria.

Un conflicto que terminó en tragedia

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque ocurrió tras una discusión relacionada con dinero. Singh habría arrojado polvo de chile en los ojos de su hija para inmovilizarla y, acto seguido, la apuñaló varias veces en el abdomen, provocándole la muerte casi de inmediato. Testigos aseguran que no hubo tiempo de trasladarla a un hospital, ya que falleció en el mismo lugar.

Vecinos relataron que escucharon gritos y una acalorada pelea minutos antes del homicidio. Al acercarse, encontraron la escena del ataque y alertaron a la policía. Los agentes de Janakganj arribaron poco después y lograron detener al agresor dentro de la vivienda, evitando que intentara huir. Actualmente se encuentra bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

Una historia de violencia previa

La madre de la víctima, Bhagwati Bai, explicó a medios locales que su esposo ya había mostrado conductas violentas. Tras quedar con una discapacidad en una pierna a raíz de un accidente durante la pandemia de Covid-19, perdió la estabilidad laboral y comenzó a depender del alcohol, lo que derivaba en episodios frecuentes de agresiones en el hogar.

Además, detalló que el hombre solía apropiarse del dinero de la pequeña tienda familiar para costear sus bebidas. Cada vez que alguien intentaba detenerlo, reaccionaba con violencia, siendo Rani quien más se oponía a ese comportamiento, lo que generaba continuas confrontaciones entre ambos.

Antecedentes del detenido

El sargento Dharamveer Yadav declaró que Singh ya tenía historial de consumo excesivo de alcohol y que este hábito había detonado episodios agresivos en el pasado. Aunque las autoridades sospechan que la combinación de dificultades financieras, adicciones y tensiones familiares desencadenó el crimen, el caso aún se investiga para esclarecer todas las circunstancias.

BB