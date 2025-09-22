Mateo Chávez, con actividad a cuentagotas en el AZ Alkmaar

El lateral izquierdo mexicano Mateo Chávez vive un momento complicado en su primera etapa en el fútbol europeo. El futbolista surgido en Chivas no ha disputado los minutos esperados con el AZ Alkmaar.

El defensor mexicano de 21 años ha tenido un largo periodo sin actividad con su nuevo club, acumulando un total de cinco partidos sin ver acción, tres de ellos en la Eredivisie y dos más en la UEFA Conference League. Esta situación ha estancado al futbolista.

En el campeonato local de los Países Bajos, permaneció en el banquillo en los encuentros ante NAC Breda, Heracles Almelo y Feyenoord de Rotterdam, hilando de esta manera tres partidos consecutivos sin actividad en la liga más importante de su club.

Actualmente, el “Tiloncito” solo ha visto acción en sus dos primeros duelos en la Liga de los Países Bajos, ya que tuvo un prometedor inicio tras participar en el triunfo 4-1 sobre el FC Groningen, en el que, con apenas 13 minutos en el campo, registró una asistencia de gol. Posteriormente, en la segunda fecha del campeonato, participó 16 minutos en el empate 2-2 contra el FC Volendam.

En la presente campaña, Mateo Chávez no ha iniciado un solo partido como titular en la Eredivisie, ya que solo ha acumulado un total de 29 minutos, sin haber logrado convencer al estratega belga Maarten Martens.

La falta de actividad de Chávez no solo se ha presentado en el campeonato local, sino que tampoco ha sido requerido en la UEFA Conference League, luego de no ver acción en sus últimos dos partidos ante el Levski Sofia, en los que su club logró la clasificación al certamen.

Los próximos encuentros de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar serán ante el Zwolle, el miércoles 24 de septiembre, y frente al NEC, el domingo 28 de este mes. En octubre, en la UEFA Conference League, tendrán un compromiso como visitantes en el campo del AEK Larnaca.

SV