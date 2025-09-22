Balón de Oro 2025: ¿Quiénes y cómo eligen al ganador?

Este lunes 22 de septiembre se celebrará en Paris la edición número 69 de la entrega del Balón de Oro . Este galardón fue creado por la revista France Football, la cual realiza cobertura de las más importantes ligas europeas, y conmemora al mejor futbolista del año desde 1956.

Sir Stanley Matthews, futbolista inglés, fue el primer jugador europeo en recibir este premio casi 70 años. Desde entonces, el Balón de Oro se ha convertido en un testimonio de la habilidad, dedicación e impacto que un jugador logra en la historia del futbol.

La entrega de premios será transmitida para el público mexicano por las plataformas de Claro Sports y PlutoTV en punto de las 13:00 horas . En la ceremonia se entregarán los siguientes galardones:

El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

(al mejor jugador, temporada 2024/25) El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

(a la mejor jugadora, temporada 2024/25) El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

(al mejor jugador joven, temporada 2024/25) El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

(a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25) El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

(al mejor portero, temporada 2024/25) El Trofeo Yashin femenino (a la mejor portera, temporada 2024/25)

(a la mejor portera, temporada 2024/25) El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

(máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

(máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

(mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

(mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25) El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates

France Football es la responsable de crear la lista de nominados: un jurado internacional compuesto por periodistas (uno de cada uno de los 100 países mejor clasificados por la FIFA) se encarga de votar.

Cada periodista selecciona a sus 10 jugadores principales, clasificándolos en orden descendente.

El primer lugar recibe 15 puntos

El segundo 12

Tercero 10

Cuarto 8

Quinto 7

Sexto 5

Séptimo 4

Octavo 3

Noveno 2

Décimo 1

El premio se otorga al jugador que acumule la mayor cantidad de puntos. En caso de empate, el jugador que haya sido colocado más veces en primer lugar por los periodistas gana.

El Balón de Oro se otorga a partir de 3 criterios principales:

Desempeño individual e impacto decisivo (goles, asistencias, liderazgo)

Títulos colectivos y rendimiento en equipo

Comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha, lo que incluye el respeto, la actitud y la disciplina

