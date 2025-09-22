Balón de Oro 2025: ¿Quiénes y cómo eligen al ganador?

Este lunes 22 de septiembre se celebrará en Paris la edición número 69 de la entrega del Balón de Oro. Este galardón fue creado por la revista France Football, la cual realiza cobertura de las más importantes ligas europeas, y conmemora al mejor futbolista del año desde 1956. Sir Stanley Matthews, futbolista inglés, fue el primer jugador europeo en recibir este premio casi 70 años. Desde entonces, el Balón de Oro se ha convertido en un testimonio de la habilidad, dedicación e impacto que un jugador logra en la historia del futbol.La entrega de premios será transmitida para el público mexicano por las plataformas de Claro Sports y PlutoTV en punto de las 13:00 horas. En la ceremonia se entregarán los siguientes galardones:France Football es la responsable de crear la lista de nominados: un jurado internacional compuesto por periodistas (uno de cada uno de los 100 países mejor clasificados por la FIFA) se encarga de votar.Cada periodista selecciona a sus 10 jugadores principales, clasificándolos en orden descendente. El premio se otorga al jugador que acumule la mayor cantidad de puntos. En caso de empate, el jugador que haya sido colocado más veces en primer lugar por los periodistas gana.El Balón de Oro se otorga a partir de 3 criterios principales:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF