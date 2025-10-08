Barcelona y Villarreal jugarán partido de LaLiga en Miami, ¡oficial!

Tras una larga novela, este miércoles 8 de octubre se dio a conocer de manera oficial que la liga española disputará un partido de temporada regular en Estados Unidos.

LaLiga confirmó que Barcelona y Villarreal se enfrentarán el 20 de diciembre de este año en el estadio Hard Rock de Miami.

"Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LALIGA y al futbol español en una nueva dimensión", indicó el presidente de la liga española, Javier Tebas, en un comunicado. "Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada".

El texto también dice que "LALIGA representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo".

Tebas y La Liga habían buscado que se disputara un partido de temporada regular en el extranjero desde hace tiempo. El primer intento se hizo en 2018 con un partido entre Barcelona y Girona, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes.

Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron, pero el plan avanzó esta vez después de que el pasado lunes 6 de octubre la UEFA dio su consentimiento para el partido, a pesar de la oposición de grupos de aficionados en todo el continente.

X

¿Qué pasará con los abonados para ese partido en Estados Unidos?

El comunicado indica que el partido será transmitido en vivo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia, y que se han previsto medidas de compensación para los abonados del equipo local, que en esa ocasión será Villarreal.

Los abonados del equipo podrán viajar de forma gratuita al partido y los que decidan no ir a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono, como parte de las medidas diseñadas para compensar su apoyo y fidelidad.

Durante las semanas previas, señala LaLiga, se organizarán eventos de activación en Estados Unidos "para que los aficionados puedan conocer y disfrutar de todo el ecosistema de LALIGA más allá del propio partido".

El Hard Rock Stadium de Miami, sede habitual de grandes eventos deportivos y culturales, será sede de este partido con un aforo de unos 65 mil espectadores y las personas interesadas en asistir pueden registrarse desde ahora para acceder a la preventa, que tendrá lugar el 21 de octubre, y las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

*Con información de AP y EFE

OF