Astros de Jalisco, con nueva mentalidad y la mira en el campeonato

Lo realizado en la temporada regular ha quedado atrás. Pese a que Astros de Jalisco se mostró como un equipo sólido y contundente en cada uno de los juegos que disputó, hoy la cuenta comienza otra vez desde cero.

Para Rigoberto “Vikingo” Mendoza, cambiar la mentalidad para afrontar esta instancia es sumamente importante, y asegura que todos dentro del equipo van por el campeonato en esta temporada.

“Tienes que cambiar el chip, la mentalidad debe ser distinta, porque no importa cómo haya terminado la temporada. Yo creo que ahora todo empieza de cero, y el equipo que da el primer puntazo tiene más posibilidad de llevarse una serie.”

Astros en busca de conquistar el trofeo

“Para mí, estar en la búsqueda de un título en la LNBP representa mucho, la verdad. Yo creo que estar luchando siempre por ganar un campeonato es algo importante, y en Astros no ha sido la excepción. Estoy aquí otra vez, ya tratando de llegar a la parte final de la temporada y conquistar el trofeo que tanto yo como Astros queremos en esta competencia”, comentó Rigo.

En cuanto a si se han visto beneficiados por los días de descanso, señaló que estos les permitieron seguir fortaleciendo la química del equipo y que cada uno de los jugadores se preparó de la mejor manera para enfrentar a los Halcones de Xalapa.

“Yo veo a todos muy bien, el equipo está sumamente acoplado, veo una química que hemos logrado conseguir por, obviamente, todo el trayecto de la temporada y estos días de práctica que nos han servido bastante. Yo creo que cada uno está preparado y estamos todos en la misma página; sabemos que nos estamos jugando todo", agregó el jugador.

Te puede interesar: Messi envía ESTE mensaje a Jordi Alba tras anunciar su salida del Inter Miami

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS