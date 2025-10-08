Iván Déniz confía en la fortaleza colectiva de Astros de Jalisco para Semifinales de Zona

Astros de Jalisco está a las puertas de disputar una nueva Semifinal de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Después de culminar como segundo mejor y superar su propio récord de victorias en fase regular, la quinteta jalisciense deberá enfrentar a los Halcones de Xalapa para tratar de seguir en la competencia y conseguir el título que tanto se les ha negado.

Por ello, Iván Déniz, coach de los Astros, habló sobre las principales fortalezas del conjunto para poder mostrarse como uno de los más fuertes de la temporada , enalteciendo el amplio plantel con el que se cuenta, mismo que les ha permitido rotar a los jugadores para que no se desgasten tanto, provocando que no se haga dependencia a un solo elemento, ya que todos participan.

“Si miramos en números, Astros con respecto a los demás equipos de la liga, hemos sido el mejor equipo en defensa, en rebote ofensivo, anotando los primeros ocho segundos de la liga. Yo creo que eso, a nivel de datos, es lo que más resalta de este equipo. Después, la profundidad de plantel, ya que he tenido la posibilidad de rotar en muchos partidos a todos los jugadores. No hay ningún jugador que no haya descansado por lo menos un partido. Y eso ha sido importante y nos lo da la virtud de la plantilla que tenemos.”

“También agradecer a la directiva el que nos haya posibilitado esa opción, porque no es fácil. Nosotros hemos sido un equipo que ha entrenado con 15, pero eso viene desde la Cibacopa y es la idea que tenemos en mente en el club y queremos seguir trabajando con esa idea los siguientes años para seguir ganando campeonatos”, señaló Déniz.

Sobre el próximo rival de Astros, dijo que será una escuadra de cuidado, sobre todo, por el papel que desenvolvió frente a Cancún para vencerlo y poder jugar la Semifinal, dejando muy en claro que no habrá ningún favorito sobre la duela.

“Xalapa es un equipo muy bien entrenado y con experiencia, que sabe jugar estos momentos en particular. Tiene jugadores que, da igual en la posición que hayan entrado, ellos saben lo que juegan y lo demostraron en el último juego contra Cancún, sacando una serie muy difícil. Para mí va a ser una serie complicada, decir que alguien llega como favorito creo que es un error.”

La serie se jugará a ganar 3 de 5 partidos e iniciará este jueves 9 de octubre a las 20:15 horas en la Arena Astros .

