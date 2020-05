Hernán Crespo ilusionado con poder dirigir a River en un futuro

El actual director técnico de Defensa y Justica, Hernán Crespo, aseguró que le gustaría dirigir a River Plate una vez que concluya el ciclo de Marcelo Gallardo.

"Ante el juego de las eventualidades, espero que Marcelo siga muchísmos años más. Yo lo tomaría hasta después de Gallardo, Ramón Díaz y Ángel Labruna juntos. Si me dan la posibilidad, me encantaría por lo que viví ahí. Pero también quiere decir que les gustó lo que vengo haciendo e hice méritos para tener semejante oportunidad", comentó a un medio local.

"Valdanito", quien se formara en las filas de los "Millonarios" para debutar profesionalmente en 1993, externó que quiere llegar a esta institución por su calidad de trabajo y no por alguna recomendación o por lo que él significa para los aficionados.

"Yo trato de identificarme por mi propuesta de juego y respeto que tengo por la pelota y la profesión. Si estas características hacen que tenga una oportunidad para dirigir a River, seria espectacular".

Resalta que River en la última edición de la Superliga Argentina no la pudo ganar y fue rebasado por Boca Juniors, principalmente por los dos empates que tuvo en las últimas fechas, incluyendo el de la penúltima jornada en casa ante Defensa; situación por la que Crespo espera que la hinchada no sea tan injusta con él cuando regrese al Estadio Monumental.

"Que no me juzguen por un partido sino por un recorrido, por lo que hacen mis equipos. A mí me gustaría que mis jugadores tengan la posibilidad de ir a un equipo grande. Lo mío será una consecuencia", externó.

Hernán comenzó su carrera como estratega en 2015 con el modesto equipo italiano Modena; para después tomar las riendas de Banfield en 2019, y en el presente año asumió la dirección técnica de los "Halcones".

JL