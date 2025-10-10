México vs Argentina: Estas son las posibles alineaciones para el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub‑20 ha logrado avanzar a los cuartos de final del Mundial de Chile 2025, y ahora se prepara para un duelo de alto calibre frente a Argentina. El partido está programado para este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y promete ser uno de los choques más intensos de la fase eliminatoria.

México llega a este duelo tras haber superado un grupo sumamente complicado, con selecciones como Brasil, España y Marruecos.

Contra todo pronóstico, el equipo dirigido por Eduardo Arce avanzó como segundo del grupo con cinco puntos, gracias a un penal decisivo convertido por Gilberto Mora ante Marruecos. Luego, en octavos de final, el Tri mostró carácter para dejar fuera al anfitrión Chile en un ambiente encendido.

Por su parte, Argentina también ha demostrado estar en gran forma. Avanzó como líder de su grupo tras vencer a Japón (3‑1), empatar con Ucrania (2‑2) y superar a Senegal (2‑0). En octavos de final firmaron una actuación contundente al golear 4‑0 a Nigeria, con una muestra de poder ofensivo y gran solidez defensiva. El equipo dirigido por Diego Placente ha sido uno de los más regulares del torneo.

Te compartimos una estimación de los onces que podrían salir de inicio, tomando en cuenta los encuentros anteriores y las apuestas tácticas:

Posible alineación de México Sub-20:

Portero: Emmanuel Ochoa

Iker Fimbres, Alexei Domínguez, Diego Sánchez Delanteros: Tahiel Jiménez, Giberto Mora y Hugo Camberos

Posible alineación de Argentina Sub-20:

Portero: Santino Barbi

Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro Delanteros: Maher Carrizo, Ian Subiabre, Alejo Sarco

