'Chucky' Lozano hace ilusionar a Chivas con una declaración sobre su futuro

Hirving “Chucky” Lozano ha encendido la ilusión entre los seguidores de Chivas tras dejar abierta la posibilidad de vestir la camiseta rojiblanca en algún momento de su carrera. En entrevista con David Faitelson para Faitelson sin Censura de TUDN, el atacante del San Diego FC habló sin filtros sobre su futuro y su disposición a volver a la Liga MX.

Durante la conversación, Faitelson le preguntó directamente si consideraría jugar para América o Chivas, los dos equipos con mayor arraigo en el futbol mexicano. La respuesta de Lozano fue clara y entusiasta:

"No cierro las puertas a ninguno, son grandes clubes, ¿por qué no? Chivas sería una experiencia bonita, también América, el grande de México, me gustaría estar ahí, pero el tiempo lo dirá", dijo el internacional mexicano.

El exjugador del Napoli reveló que antes de su sorpresiva llegada a la MLS hubo rumores sobre un posible regreso al futbol mexicano, aunque nunca se formalizó ninguna propuesta concreta.

"No concretas, no serias (ofertas), pero sí se escuchaba el rumor. No lo sé (si tenía chances en México), creo que pensaban que me iba a quedar más tiempo allá", comentó.

A pesar de estar actualmente enfocado en su etapa con el San Diego FC, Lozano no descarta regresar al balompié nacional. Incluso expresó su deseo de volver a Pachuca, club donde se formó y debutó como profesional.

"La verdad que sí, me fui muy joven de México, regresar a mi país y tener esa experiencia diferente a la que me fui, sí me gustaría regresar. Si se puede sí, estoy muy agradecido con Pachuca, con Jesús, con todos, creo que me dieron todo, educación, casa, comida, me dieron todo, la chance de estar en Primera, hay que agradecerlo", concluyó.

Con estas declaraciones, “Chucky” deja la puerta abierta no solo a un posible regreso al futbol mexicano, sino también a clubes como Chivas, lo que ha generado expectativa entre su afición.

