Al cierre del 10 de octubre, el dólar estadounidense se cotizó en un promedio de 18.54 pesos mexicanos, mostrando un aumento del 0.81% respecto a los 18.39 pesos registrados el día anterior , según reporta Dow Jones. Este fue el mayor incremento observado durante el mes.

En la última semana, la moneda estadounidense acumuló una ganancia de 1.02%. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el dólar mantiene una caída anual del 7.79%.

El Grupo Financiero Monex atribuye esta reciente depreciación del peso a la escalada de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, así como a las inquietudes fiscales en Brasil, factores que han disminuido el atractivo de las monedas emergentes en las operaciones de carry trade.

Además, el dólar mostró dos jornadas consecutivas con ganancias y, en términos de volatilidad, el comportamiento durante los últimos siete días fue de 6.26%, significativamente menor al 10.39% que registra como promedio anual, indicando una estabilidad relativa en el mercado cambiario en este momento.

