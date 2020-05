Simeone mantiene la ilusión de dirigir a la Selección Argentina

El actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró que mantiene intacta su ilusión de poder dirigir en un futuro cercano a la selección de Argentina, aunque aseguró que tiene que seguir trabajando como hasta ahora para ser contemplado.

"Todo va en su debido momento y espacio. No tengo dudas de que si en algún momento las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad. Cuando arranca el himno y empieza la Copa América o el Mundial, me termino enojando conmigo mismo, me digo: ¿por qué?'", señaló para AFA Play.

El "Cholo" indicó que se encuentra muy cómodo en España y, al mismo tiempo, destacó el buen trabajo que ha hecho el estratega Lionel Scaloni desde que tomó las riendas de la albiceleste en 2018.

"Lo que está haciendo es muy bueno. Se ve dentro del campo que se busca seguir un sistema, que puede gustar o no, y se percibe que el grupo sigue el plan."

Por otro lado, recalcó que Lionel Messi y Diego Armando Maradona han sido los mejores dos jugadores que ha tenido Argentina a lo largo de su historia: "Uno es una máquina de hacer goles, lo he sufrido en estos ocho años y lo vivo diariamente, y el otro era el futbol argentino representado en una persona".

JL