Hermanas Oropeza dominan el 10K Comude Guadalajara y Bomberos 2025

La vigésima primera edición del 10K Comude Guadalajara y Bomberos se llevó a cabo con

gran éxito este domingo. Las principales avenidas de la Perla Tapatía se vieron envueltas de entusiasmo y un espíritu inquebrantable por parte de los casi 10 mil corredores que se dieron la oportunidad de crear un ambiente sano y deportivo para conmemorar una de las profesiones más heroicas que existen.

En la fiesta atlética de nuestra ciudad, que tiene gran relevancia, no había mejor manera de festejar que con un triunfo de corredoras locales. Las hermanas Isabel y Fanny Oropeza protagonizaron un final de película y lleno de sentimentalismo, ya que se proclamaron ganadoras en la rama femenil al concluir la prueba con un tiempo de 35:30, sin embargo, Isabel se llevó el primer lugar por apenas escasos milímetros.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior: México finaliza en cuarto lugar del medallero

“Me sentí muy bien, aunque hubo algo de humedad, pero estaba al pendiente de cualquier cambio en las condiciones del clima. El plan era irme junto con mi hermana, y a partir del kilómetro tres ya íbamos adelante y así nos fuimos hasta llegar a la meta. No quedé tan satisfecha con mi tiempo, pero sé que las condiciones climáticas influyeron un poco, fue para lo que nos dio y estuvo muy bien”, comentó Isabel.

El par de atletas jaliscienses se impusieron por encima de una representante de África, puesto que la keniana Leah Jebiwot Kigen fue relegada al tercer lugar, tras finalizar el recorrido en 36:19.

Cabe destacar que, la competencia estuvo engalanada por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien fue la encargada de dar el disparo de salida en punto de las 6:30 horas, pero también acompañó al resto de atletas al participar en la carrera de los 10 kilómetros.

“Esto es hacer comunidad, salir al espacio público, convivir con atletas y público, generar estos lazos de confianza, de armonía, que inyectan energía en los corredores. Me parece una experiencia muy linda y gratificante ver que cerca de 10 mil personas se convocaron para participar en la carrera, e independientemente del lugar en que terminaron, son ganadores porque tomaron la decisión de cumplir una meta, que son 10 kilómetros, y no está tan sencillo, mis respetos” , comentó la presidenta.

En la categoría varonil, el mexicano Diego García se quedó con la primera posición al registrar un tiempo de 29:57; mientras que, el podio se completó por otros dos corredores aztecas con Gabriel Arroyo llegando en segundo sitio en un tiempo de 30 minutos y Roberto del Valle, quien cruzó la meta en 30:10.

Lee también: Checo Pérez ya habría firmado con Cadillac

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB