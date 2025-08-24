Este domingo 24 de agosto, se pronosticó que Guadalajara amanecería con lluvias moderadas y temperaturas frescas. Durante la mañana, el termómetro marcó aproximadamente 20 °C, mientras que la temperatura máxima no superó los 21 °C. La humedad fue considerablemente alta, con niveles cercanos al 90 %.

¿Qué es Webcams de México?

Webcams de México es una plataforma líder dedicada a la promoción de los destinos turísticos de México, tanto a nivel nacional como internacional.

Su objetivo es conectar a las personas con su entorno mediante contenido que ofrece una perspectiva única de las maravillas naturales y culturales del país.

Actualmente, cuenta con presencia en 62 destinos a lo largo del territorio nacional. A través de 140 cámaras web estratégicamente ubicadas, ofrece transmisiones en tiempo real de ciudades, playas, Pueblos Mágicos, paisajes, volcanes y eventos especiales, disponibles 24/7 los 365 días del año.

Además, desarrollan estrategias de promoción turística enfocadas en destacar la riqueza visual y cultural de México.

Guadalajara, en vivo a través de Webcams de México

Cerca de las 18:00 horas, el cielo en Guadalajara se mantuvo mayormente nublado y con presencia de lluvia moderada y vientos suaves provenientes del sur, a una velocidad aproximada de 1 km/h.

Para la noche, se espera que la temperatura mínima descienda hasta los 16 °C, manteniendo el ambiente fresco y húmedo característico de la jornada.

Pronóstico para la semana del 25 al 31 de agosto

El panorama climático en Guadalajara para la última semana de agosto seguirá marcado por las precipitaciones, aunque con algunas variaciones en intensidad y temperatura:

Lunes 25 de agosto: se esperan lluvias moderadas; la temperatura oscilará entre los 16°C y los 22°C.

Martes 26 de agosto: continuará el clima lluvioso con lluvias moderadas, y temperaturas entre 16°C y 23°C.

Miércoles 27 de agosto: la lluvia será más ligera, con una mínima de 15°C y máxima de 25°C.

Jueves 28 de agosto: regresan las lluvias moderadas, con temperaturas entre 16°C y 22°C.

Viernes 29 de agosto: lluvia ligera, mínima de 15°C y máxima de 26°C.

Sábado 30 de agosto: se espera un aumento en la temperatura, aunque con lluvia ligera; mínima de 15°C y máxima de 30°C.

Domingo 31 de agosto: continuará la lluvia ligera, con una temperatura mínima de 15°C y máxima de 31°C.

La semana se perfila con un ambiente húmedo y lluvioso, aunque con una tendencia a temperaturas más altas hacia el fin de semana.

Con información de EL INFORMADOR.

EE