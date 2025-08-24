Este domingo 24 de agosto, se pronosticó que Guadalajara amanecería con lluvias moderadas y temperaturas frescas. Durante la mañana, el termómetro marcó aproximadamente 20 °C, mientras que la temperatura máxima no superó los 21 °C. La humedad fue considerablemente alta, con niveles cercanos al 90 %.Webcams de México es una plataforma líder dedicada a la promoción de los destinos turísticos de México, tanto a nivel nacional como internacional.Su objetivo es conectar a las personas con su entorno mediante contenido que ofrece una perspectiva única de las maravillas naturales y culturales del país. Actualmente, cuenta con presencia en 62 destinos a lo largo del territorio nacional. A través de 140 cámaras web estratégicamente ubicadas, ofrece transmisiones en tiempo real de ciudades, playas, Pueblos Mágicos, paisajes, volcanes y eventos especiales, disponibles 24/7 los 365 días del año.Además, desarrollan estrategias de promoción turística enfocadas en destacar la riqueza visual y cultural de México. Cerca de las 18:00 horas, el cielo en Guadalajara se mantuvo mayormente nublado y con presencia de lluvia moderada y vientos suaves provenientes del sur, a una velocidad aproximada de 1 km/h.Para la noche, se espera que la temperatura mínima descienda hasta los 16 °C, manteniendo el ambiente fresco y húmedo característico de la jornada. El panorama climático en Guadalajara para la última semana de agosto seguirá marcado por las precipitaciones, aunque con algunas variaciones en intensidad y temperatura:La semana se perfila con un ambiente húmedo y lluvioso, aunque con una tendencia a temperaturas más altas hacia el fin de semana. Con información de EL INFORMADOR.EE