Este domingo, la lluvia hizo de las suyas y pausó toda actividad deportiva en la zona metropolitana de Guadalajara. Ni el cuarto juego entre los Charros de Jalisco y Algodoneros de Unión Laguna correspondiente a la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol 2025, que estaba disputándose en el estadio Panamericano, se salvó de ser suspendido.

Cuando el encuentro se encontraba en la parte baja de la tercera entrada una fuerte precipitación empezó a caer sobre el inmueble de Zapopan ocasionando que el compromiso se detuviera a las 17:54 horas y obligando a que se tuvieran que esperar tres medias horas con la esperanza de que la lluvia parara.

Sin embargo, el agua no dio tregua. Charros y Algodoneros se quedaron con las ganas de conocer cuál de los dos equipos resultaría ganador y será hasta este lunes 25 de agosto a las 17:00 horas cuando se reanuden las acciones en la misma entrada y anotación en el que se pausó.

La novena visitante tenía la delantera a su favor, luego de que Jonathan Villar sacara un toque de sacrificio para impulsar a Jonathan Schoop a tierra prometida en el segundo rollo. Avivando la fe en los laguneros de conseguir un triunfo que evitara que se despidieran de la competencia.

Por parte de Jalisco, se habían presentado algunos inconvenientes para poder superar el pitcheo de Grant Galvin. Y cuando Jonheshwy Fargas tuvo el bat en turno, la lluvia no dejó que el juego continuara.

Cabe recordar que, los Charros mantienen la ventaja en la serie por 3-0. En caso de que se consuma la victoria este lunes, los dirigidos por Benjamín Gil estarán consiguiendo su pase a la Final de Zona de la LMB. En caso de que se necesite realizarse un quinto juego, este se llevará a cabo el martes 26 de agosto.

Las personas que acudieron este domingo al recinto zapopano podrán entrar con el mismo boleto el día de mañana.

SV