Checo Pérez ya habría firmado con Cadillac

El piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez, habría llegado a un acuerdo multianual con Cadillac para regresar a la F1 y se anunciará en los próximos días, de acuerdo con información dada a conocer por el periodista especializado, José Antonio Cortés.

Según la publicación del periodista, el manager de Pérez, Khalil Beschir, fue parte esencial de esta negociación al considerar que Cadillac es una gran opción, debido a la solidez que existe en el proyecto.

El piloto mexicano inició su carrera en la máxima categoría en 2011 con la escudería Sauber; posteriormente continuó con cuatro escuderías más: McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, manteniéndose en la F1 por 14 temporadas en total. Salió de Red Bull al término de la temporada 2024, luego de que la escudería finiquitara su contrato.

Según la información, el tapatío estaría junto al piloto finlandés Valtteri Bottas, quien sería su coequipero.

Cabe destacar que aún no existe una confirmación oficial ni por parte de la escudería, ni por parte de Pérez. Pero esto podría cambiar en las próximas horas.

Durante este tiempo, Checo se ha enfocado a sus proyectos personales y a pasar tiempo con su familia según se ha podido ver en sus redes sociales.

Por otro lado, en caso de integrarse, todas las escuderías iniciarán de cero con el cambio de reglamento y regulaciones que habrá en el 2026.

