Otra gran victoria del mejor piloto de MotoGP en estos momentos, Marc Márquez, con arrollador ritmo y una ventaja de más de 4 segundos al término de la carrera, perfilándose a pasos agigantados hacia el campeonato de esta temporada. Domina con autoridad y gana, dejando a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) sigue dejando huella y demostrando que no tiene rival. Con su séptimo doblete consecutivo de la temporada y su décima victoria de domingo en 14 rondas, el líder indiscutible confirma que este es el año de su séptimo título en la clase reina, ampliando su ventaja en la general a pasos firmes.

Con Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) partiendo desde el pit lane tras cambiar la moto en la warm-up lap, la arrancada prometía ser tranquila, con el ‘poleman’ Marc Márquez intentando mantener su posición. Sin embargo, un hambriento Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) no dudó en desafiarlo. Tras un pequeño toque entre ambos, el italiano logró hacerse con la primera plaza, relegando a Márquez a la tercera posición, justo por detrás de Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) completaban el Top 5 en esos primeros giros, mientras Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) remontaba hasta la octava posición y Jorge Martín (Aprilia Racing) hasta la sexta. Todo esto sucedía en paralelo a las primeras caídas de la carrera, protagonizadas por Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) y Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP).

Durante el transcurso del quinto giro, y con Bezzecchi manteniendo ya una ventaja cercana al segundo, Marc Márquez se lanzó sobre Morbidelli y se dispuso a dar caza al italiano. Mientras tanto, las caídas seguían marcando la pauta de la carrera, dejando claro que sería una verdadera prueba de supervivencia. Esta vez los perjudicados fueron Joan Mir (Honda HRC Castrol), Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) y Jack Miller (Prima Pramac Yamaha).

Marc Márquez perseguía a Bezzecchi, neutralizando la ventaja que había conseguido; ambos se enfrascaron en un bonito duelo por el liderato. A su vez, Pedro Acosta escalaba hasta posiciones de podio tras superar a Morbidelli. Más atrás, Fermín Aldeguer, acostumbrado a protagonizar grandes finales de carrera, se acercaba junto a un destacado Jorge Martín, que poco a poco parece adaptarse a la Aprilia. Bagnaia, por su parte, se mantenía octavo, justo por detrás de su compatriota Luca Marini (Honda HRC Castrol).

En la frenada de la curva 1, a falta de 15 vueltas, Márquez logró superar a Bezzecchi y, en pocos giros, se deshizo del italiano, aventajándole hasta en casi dos segundos. Mientras tanto, Acosta recortaba distancias con Bezzecchi, y Aldeguer se iba al suelo justo en el mismo instante en que Bagnaia recibía una penalización de 'long lap' por cortar en la chicane.

Después de un error de Bezzecchi, Acosta logró acercarse lo suficiente para consolidar el rebase pocos metros después, situándose en segunda posición. Por detrás, las posiciones se mantenían estables hasta Marini, con Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) y Pol Espargaró (Red Bull KTM Tech3) ascendiendo tras la sanción a Bagnaia. Alex Márquez, que había retomado la carrera tras su caída, ya se encontraba 15º, dentro de los puntos.

Top 10

Con las posiciones de podio ya establecidas, Morbidelli comenzaba a sufrir las consecuencias de elegir el neumático trasero blando. El italiano fue superado por un gran Jorge Martín, que, tras salir desde posiciones retrasadas, logró escalar hasta la cuarta plaza, justo por detrás de su compañero de equipo. En plena lucha con Marini, Morbidelli se saltó la chicane y se vio obligado a ceder una posición, dejando a la Honda de su compatriota en el Top 5. Con la bandera a cuadros ondeando, Binder cruzó la línea de meta en séptima posición, seguido por Pol Espargaró octavo y Bagnaia noveno. El Top 10 lo completó Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), mientras que Alex Márquez sumó dos puntos al ser 14º.

La próxima competencia será en Catalunya del 5 al 7 de septiembre.

Resultados oficiales

93 M. Márquez – DUCATI LENOVO TEAM – 42:37.681 37 P. Acosta – RED BULL KTM FACTORY RACING – +4.314 72 M. Bezzecchi – APRILIA RACING – +7.488 1 J. Martín – APRILIA RACING – +11.069 10 L. Marini – HONDA HRC CASTROL – +11.904 21 F. Morbidelli – PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM – +12.608 33 B. Binder – RED BULL KTM FACTORY RACING – +12.902 44 P. Espargaró – RED BULL KTM TECH3 – +14.015 63 F. Bagnaia – DUCATI LENOVO TEAM – +14.854 20 F. Quartararo – MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP TEAM

SV