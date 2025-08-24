El regreso de Diego Cocca al Atlas generó una gran ilusión entre la afición rojinegra; así lo dio a conocer Ricardo Rivas, seguidor del equipo, quien aseguró que fue un gran envión anímico tener de regreso al estratega argentino.

“Me mantiene muy ilusionado y, la verdad, me agradó mucho. Cuando dieron la noticia de que regresaba, fue como un envión anímico; pensé que iba a cambiar el manejo del equipo y todo. Pues, obviamente, nos dio mi campeonato, ¿qué no te va a ilusionar?”, señaló.

De igual manera, comentó que entiende que existan aficionados que no estén de acuerdo con su regreso, por temor a que la segunda etapa de Cocca en el equipo no resulte bien.

“Aguantar… la verdad, sí vi muchos comentarios de que podría manchar su legado por este regreso, pero es Cocca y nos dio campeonatos después de tanto tiempo. Algo que muchos decíamos: no lo vamos a ver campeón, y lo vimos bicampeón”, agregó.

Al final, enfatizó que tiene fe en que, con el plantel que se tiene, Diego Cocca puede lograr grandes cosas.

“No tiene el equipo con el que fue mi campeón, pero puede rescatar algo de lo que estaban haciendo. Tenemos jugadores que nos pueden ayudar a dar ese salto de calidad en el equipo; por eso confío en que hará bien las cosas con el equipo de mis amores”, concluyó.

SV