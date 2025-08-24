Calendario 2026-A UDG: Estas son las carreras con mayor demanda en el país

Si estás por decidir qué carrera estudiar para este próximo calendario 2026-A de UDG, conoce el nivel de demanda de las licenciaturas en México ya que puede ayudarte a dimensionar la competencia que enfrentarás en el proceso de admisión.

Por ello, aquí te presentamos cuáles son las áreas con mayor interés entre los aspirantes a universidades públicas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Carreras más demandadas en México

El IMCO reveló que en 2024 estas fueron las licenciaturas con mayor solicitud y menor porcentaje de aceptación en instituciones públicas:

Medicina general – 20.80%

Administración pública – 47.50%

Nutrición – 47.90%

Formación docente en educación básica nivel primaria – 50.30%

Formación docente en educación básica nivel preescolar – 51.50%

Estomatología y odontología general – 52.00%

Veterinaria – 54.70%

Enfermería general y obstetricia – 57.70%

Matemáticas – 62.30%

Ciencias sociales y estudios del comportamiento (planes multidisciplinarios) – 64.10%

¿Cuándo es la fecha de registro para el calendario 2026-A de la UdeG?

De acuerdo con la página oficial de la UdeG, la fecha de registro para el calendario 2026-A está prevista para el próximo periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025.

¿Cómo registrarse en el calendario 2026-A de admisión de la UdeG?

El proceso es el mismo al igual que el registro de admisión del calendario de 2025-B, a continuación te decimos los pasos a seguir:

Ingresa a la página de registro en la siguiente dirección: www.escolar.udg.mx, registra tus datos y aspiración

siguiendo las instrucciones.

siguiendo las instrucciones. Imprime tu ficha de depósito y realiza el pago en la sucursal de tu elección.

No se te olvide cargar tu foto, firma y huella e imprimir tu solicitud de ingreso, en los tiempos establecidos en este calendario de trámites 2026-A de UdeG.

¿Es malo elegir una carrera muy demandada?

La alta demanda no necesariamente es una desventaja. Más bien, significa que deberás prepararte mejor para ingresar y considerar dos aspectos clave: que los salarios estén alineados con tus expectativas y que existan oportunidades laborales a futuro.

