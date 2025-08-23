Pato O’Ward largará tercero en Milwaukee tras una sólida clasificación

El piloto mexicano, Pato O’Ward, saldrá desde la tercera posición en el Milwaukee Mile, después de una clasificación en la que registró la vuelta más rápida inicial de la sesión. Junto a él partirá Scott McLaughlin, completando la segunda fila. Al frente estarán David Malukas y Alex Palou, este último como poleman de la penúltima fecha de la temporada de IndyCar.

O’Ward marcó 162.551 millas por hora en su primer intento, pero un ligero subviraje en la curva 4 le restó velocidad en la segunda vuelta, dejándolo con un promedio de 162.078 mph que lo colocó provisionalmente en la segunda posición. Malukas respondió con un registro de 162.256 mph de promedio, alcanzando lo que parecía ser su primera pole en la categoría.

Sin embargo, Alex Palou, ya campeón de la temporada 2025, logró imponerse con dos vueltas de gran consistencia: 163.297 y 162.971 mph, promediando 163.134 mph y asegurando así su sexta pole del año. El piloto español busca cerrar con fuerza y ampliar su dominio en la serie.

Además, Palou está a una victoria de igualar el récord histórico de más triunfos en una temporada de IndyCar, actualmente en poder de A.J. Foyt (1964) y Al Unser (1970) con diez. La actividad continuará este sábado con la última práctica a las 14:30 horas (CDMX), mientras que la carrera se disputará el domingo a las 12:30 horas.

