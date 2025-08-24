Luego de que se diera a conocer que la desarrolladora Paseo Pabellón SA de CV demandó al Ayuntamiento de Guadalajara inició un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con el fin de que se le permita construir una torre habitacional de 15 pisos en Los Colomos , la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirmó que no se permitirá dicha construcción, e instó al Tribunal a que actúe con legalidad para defender el patrimonio del Bosque.

"Tengan por seguro que Guadalajara estará defendiendo al Bosque de Los Colomos, este territorio que es de todas y todos, esta zona que es protegida", afirmó la alcaldesa.

A través de sus redes sociales señaló que la actual administración no autorizó ni autorizará tal construcción, que se pretende edificar en una zona de protección hidrológica, y que además, cuyo uso de suelo, según los planes parciales del municipio, no permiten la edificación para vivienda ni comercio.

"Le pedimos de manera respetuosa, pero también enfática al Tribunal que actúe de la manera correcta, que tenemos que proteger este Patrimonio Natural de Guadalajara, y desde el municipio activaremos todas las herramientas jurídicas para defenderlo", afirmó la alcaldesa tapatía.

Indicó que, de existir una negativa por parte del TJA, el Ayuntamiento emprenderá todas las acciones legales que se requieran para evitar su edificación, y que, tanto el síndico municipal como el área jurídica, ya tienen conocimiento de esta situación "y están listos para accionar en caso de que sea necesario", finalizó Verónica Delgadillo.

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer que desarrolladora Paseo Pabellón SA de CV demandó al Ayuntamiento de Guadalajara y a cuatro funcionarios que le negaron la posibilidad de construir el complejo inmobiliario bajo el argumento de que el proyecto no tiene compatibilidad con el uso de suelo, ya que la vivienda y el comercio que propone están prohibidos en la zona.

Sin embargo, al respecto también se posicionó ya el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien afirmó, el Gobierno estatal tampoco permitirá dicha construcción, que pretende hacerse a pocos metros del bosque, en un área marcada como de conservación ambiental dada la importancia que tiene sobre la recarga hídrica de la zona. Incluso, insistió, de permitirse él estaría dejando su puesto.

"Otra vez, sobre mi cadáver se hacen. No se van a hacer. Esas torres que se pretenden construir en el polígono cercano a Colomos III no se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir, completamente. Eso está en una zona de protección hidrológica, tenemos que proteger a Colomos, por ningún motivo vamos a permitir esos abusos", manifestó el viernes el mandatario estatal.