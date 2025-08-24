Este domingo la Policía de Guadalajara informó que, luego de una persecución, elementos de su comisaría detuvieron a un hombre que presuntamente entró a robar la caja registradora de una farmacia, en la colonia La Esperanza.

La Comisaría relató que uniformados de la corporación patrullaban sobre la avenida Belisario Domínguez, cuando observaron que un hombre salió corriendo de una farmacia con una caja registradora en las manos; de igual forma, una mujer detrás de él, quien les mencionó que el hombre presuntamente la habría robado.

Tras una persecución, el sujeto fue interceptado en Justicia y Montañas Rocosas, en la misma colonia. Al hacerle una revisión conforme a protocolo, le localizaron una caja registradora con alrededor de 700 pesos en su interior, misma que presuntamente había robado previamente, por lo que fue asegurado.

El ahora detenido se identificó como Miguel Ángel “N” de 25 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones siguientes para determinar la situación legal de este sujeto.

SV