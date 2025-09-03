Fernando Robleño tendrá su debut y despedida en la Plaza de Toros Nuevo Progreso

El torero español Fernando Robleño abrirá la temporada grande de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, la cual se celebrará del 7 de septiembre al 5 de octubre.

Robleño aseguró que será un sueño hecho realidad torear por primera vez ante la afición tapatía, ya que es algo que le genera una gran ilusión después de las excelentes referencias que había escuchado a lo largo de su carrera sobre Guadalajara.

“Llegué tarde a una ciudad como Guadalajara, pero estoy muy contento y agradecido de estar acá. Para mí era muy bonito, también era un sueño torear en esta plaza de la que tanto escuchaba a lo largo de mi carrera: hablar de ella, de su afición, y de tener la suerte de poder vivir el domingo, estar vestido de torero y sentir esta plaza, sentir su afición. La verdad es que era algo que me ilusionaba mucho y que, gracias a Dios, ha podido ser y se va a hacer realidad”, señaló.

Asimismo, el matador madrileño reconoció que el público tapatío disfrutará de una corrida muy a flor de piel, ya que será el inicio de su despedida como torero, la cual comenzará el próximo 12 de octubre en Las Ventas.

“Al final, uno sueña, y la afición va a encontrar a un torero, a una persona con la sensibilidad ya muy, muy a flor de piel, porque ya cuento los días que me quedan de profesión, de estar en activo. Esto me crea muchas dudas sobre qué pasará después, qué será de mí a partir del día 13 de octubre, ya que dejaré de ejercer mi profesión.

“Se van a encontrar con eso, una persona con la sensibilidad a flor de piel y, bueno, ojalá vea la oportunidad con alguno de mis toros de poder disfrutar y poder torear como siento el toreo. Estoy seguro de que, si lo consigo, va a gustar a la afición”, agregó.

Por otro lado, reconoció que existieron diferentes circunstancias que no le permitieron presentarse anteriormente en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

“Al final, fue un cúmulo de circunstancias lo que no lo hizo posible. La verdad es que en la vida, con la experiencia de tantos años, las cosas vienen cuando tienen que venir, y Dios ha querido que el debut sea el día 7 de septiembre, y pues así lo ha tenido a bien, y así será”, concluyó.

SV