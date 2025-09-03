De cara a la Copa del Mundo 2026, la FIFA dio a conocer cómo serán las fases de venta de boletos para la justa mundialista, además de mencionar el costo mínimo y máximo de las entradas para los aficionados.

A través de un comunicado de prensa, el máximo organismo del fútbol informó cuándo los amantes del deporte podrán adquirir entradas y los precios de las mismas, que van desde los 60 dólares para la más barata hasta 6,730 dólares para la gran final.

"Al inicio de la venta, los fanáticos podrán conseguir boletos para la fase de grupos desde solo 60 dólares, lo que ofrece un punto de entrada accesible al torneo, mientras que los asientos más exclusivos alcanzarán hasta 6,730 dólares para la final, el enfrentamiento mundial definitivo, donde los dos mejores equipos nacionales competirán por el icónico trofeo de la Copa Mundial de la FIFA", se lee en el comunicado.

Este miércoles se dieron a conocer las fechas en que se establecerán las fases de venta, la cual iniciará este 10 de septiembre para los tarjetahabientes de Visa, y estará abierta a partir de las 11:00 horas hasta el viernes 19 de septiembre.

La segunda fase de venta se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre. En esta etapa, los aficionados podrán elegir a qué selección o sede seguir, y además tendrán la oportunidad de seleccionar los juegos de fase eliminatoria, pese a no conocer aún los cruces entre los clasificados.

La última venta abierta para los aficionados será el 5 de octubre, después del sorteo de la Copa del Mundo. Esta fase es una de las más importantes, ya que los interesados en adquirir entradas podrán elegir los partidos de su agrado con el conocimiento de los cruces de las selecciones y las sedes donde se disputarán los encuentros.

Ya en el inicio del año 2026, se realizará la venta de última oportunidad, en la que los amantes del fútbol podrán adquirir las entradas disponibles de cara a la justa mundialista. Además, al igual que en la Copa del Mundo de Catar, se llevará a cabo la reventa oficial de boletos a través del portal de la FIFA.

SV