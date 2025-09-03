Guillermo Ochoa se encuentra entre la incertidumbre. Luego de que no se consumara su contratación con el Burgos de la Segunda División de España, el tiempo para el arquero mexicano comienza a agotarse porque, si bien ya se cerró el mercado de fichajes veraniego, Ochoa todavía puede vincularse con cualquier equipo hasta el 12 de septiembre por ser agente libre.

Con la ilusión de convertirse en el único futbolista mexicano en asistir a seis Copas del Mundo, Ochoa deberá encontrar equipo lo antes posible para mantenerse en el radar de Javier "Vasco" Aguirre, quien en reiteradas ocasiones ha sido contundente en que solo convocará a jugadores que estén activos para poder representar a México.

El presente mercado de fichajes ha representado todo un desafío para Memo, ya que estuvo cerca de convertirse en portero del Burgos, sin embargo, su fichaje se cayó, a pesar de que había un acuerdo verbal. Versiones cercanas al mexicano aseguran que el club español modificó algunas condiciones, acción que no le gustó a Ochoa; mientras que, por parte del conjunto europeo, aseguran que el cancerbero no dio explicaciones por su negativa y no se cambió ninguna condición.

Ahora, el tiempo corre para Ochoa, sobre todo, si se tiene en consideración que desde el 17 de mayo del presente año no disputa un partido, debido a que fue desvinculado del AVS de Portugal. Situación que le ha mermado en sus participaciones con Selección Mexicana porque fue convocado para la Copa Oro, pero no tuvo minutos en los encuentros amistosos previos ni durante el torneo.

Para la fecha FIFA de septiembre, Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria, justamente porque desde hace varios meses se encuentra inactivo. Tras no concretarse su llegada al Burgos, el arquero ha tenido ofrecimientos por parte de equipos de la Liga MX, no obstante, su principal deseo es continuar en el extranjero.

Trayectoria de Guillermo Ochoa

América | 2004-2011

AC Ajaccio | 2011-2014

Málaga | 2014-2016

Granada | 2016-2017

Standard Lieja | 2017-2019

América | 2019-2023

UD Salernitana | 2023-2024

AVS Futebol | 2024-2025

