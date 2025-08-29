Este viernes 29 de agosto se estrenó Man's Best Friend , el séptimo álbum de estudio de la cantante Sabrina Carpenter, casi exactamente un año después de que sacó Short n' Sweet, álbum que la consolidó como una de las artistas pop más prometedoras de la actualidad, con grandes éxitos como “Espresso”, “Juno” y “Please Please Please”.

Sabrina Carpenter ya nos había dado una probada con “Manchild”, sencillo promocional del álbum que alcanzó el número uno en países como Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Además, este viernes también estrenó el video musical de “Tears”, el segundo sencillo del álbum.

Escrito y producido por Sabrina Carpenter, Amy Allen, Jack Antonoff (quien produjo su álbum anterior y ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana del Rey y Lorde), y John Ryan, este disco mezcla géneros como pop, synth-pop, country y algo de disco, con líricas y sonidos divertidos que combinan la sátira y la realidad, muy al estilo de Sabrina.

Este lanzamiento ha despertado opiniones variadas; algunos medios han elogiado la valentía estética y lírica de Sabrina, mientras que otros han criticado el contenido, presumiendo que resultó ser “overly vanilla”, es decir, demasiado suave para lo que se esperaba. Lo cierto es que la cantante de 26 años continúa estableciendo su posición como una de las artistas contemporáneas que más impacto ha generado en los últimos años.

Portada controversial

La portada de Man's Best Friend generó controversia debido a su estética provocadora , pues Sabrina aparece de rodillas junto a un hombre que le está sujetando el cabello, y provocó una ola de comentarios en redes sociales, en los que se decía, la imagen era una apelación a la mirada masculina de una forma perjudicial para las mujeres.

No obstante, otros comentarios vieron la portada como una sátira; una manera de desafiar las expectativas misóginas sobre el comportamiento sexual de las mujeres. La cantante respondió lanzando una portada alternativa, la cual describió como “aprobada por Dios” . Posteriormente lanzó más portadas alternativas para los CD's y viniles.

La cantante celebra su lanzamiento

A través de redes sociales, Sabrina Carpenter compartió una serie de imágenes de el detrás de la creación de este álbum, acompañadas de un texto en el que la cantante celebra su lanzamiento:

“Man's Best Friend ya está disponible. Lo especial que es hacer algo de pura inspiración y cero presión. No creo que haya tenido mejores recuerdos haciendo algo antes. Hice todo el disco con 3 de mis mejores amigos más brillantes: Amy, Jack y John. Y si pudiera regresar el tiempo y revivir estos recuerdos, lo haría. ¡Maldita sea, nos divertimos tanto!” expresó.

“¡Y ya puedes oírlo! ¡Es una verdadera fiesta para el corazón roto, una celebración de la decepción! Es reírte de ti mismo y de tus malas decisiones mientras todo se está cayendo a pedazos, es preguntarte cómo la lealtad y el amor siempre te llevan de vuelta a la tercera rueda, ¡hablando sarcásticamente como una verdadera chica de 25 años!” continuó.

“La conoces, la amas, ahora es tuya. ¡Feliz día de Man's Best Friend ! Disponible en todos lados ”.

Finalmente, Sabrina Carpenter da una pequeña recomendación para escuchar el disco:

“¡Te animo a escucharlo fuerte, en orden, de inicio a fin, con amigos o por ti mismo! ¡Esta es sónica y líricamente mi forma favorita de experimentar este álbum! (Copa de vino blanco/ go go juice opcional)”.

