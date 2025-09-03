Chivas tendrá un respiro ante el mal momento que vive el equipo en la Liga MX. Con el parón por la Fecha FIFA, Gabriel Milito y sus dirigidos tendrán la oportunidad de ajustar detalles de cara al compromiso ante América y, de paso, recuperar a algunos elementos que se encuentran fuera por lesión.

Chivas cuenta con severas bajas por lesión, situación que ha obligado a su entrenador a realizar diferentes ajustes en su once inicial. Fueron cinco los futbolistas que no estuvieron en el encuentro ante Cruz Azul por dicha causa.

Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Alan Pulido y Omar Govea son los elementos que actualmente están fuera de actividad, por lo que el parón en la Liga MX será vital para que puedan recuperarse y estén disponibles para el Clásico Nacional del próximo sábado 13 de septiembre.

Asimismo, el equipo se encuentra trabajando en el club Chivas Verde Valle con miras al compromiso amistoso que tendrá el próximo domingo 7 de septiembre ante León, en Chicago, Illinois.

El conjunto rojiblanco trabajará hasta el viernes 5 de septiembre para posteriormente emprender el viaje a la “Ciudad del Viento” tras finalizar la práctica, donde al día siguiente realizarán el reconocimiento de la cancha.

Finalmente, será el domingo 7 de septiembre, a las 15:00 horas, en la cancha del SeatGeek Stadium, cuando Chivas se mida ante León con la finalidad de perfilar su mejor versión y ajustar detalles de cara al Clásico Nacional.

SV