Los Charros de Jalisco sufrieron a la ofensiva y sus mejores hombres no lograron conectar batazos para poder triplicar la ventaja en la Serie de Campeonato de la Zona Norte, por lo que Sultanes de Monterrey aprovechó para conectar dos cuadrangulares que le cedieron el triunfo en el tercer juego por una pizarra de 3-1 y poner la serie 2-1.

Pese a que Jalisco le costó estar oportuno al bat, logró ser el primero en abrir la pizarra en la segunda alta, luego de que Kyle Garlick bateara un rodado para doble matanza, sin embargo, Donny Sands se avivó para timbrar desde la antesala.

La contestación por parte de los fantasmas grises vino de inmediato en la parte baja con un sencillo productor de Zoilo Amonte que le cedió a Víctor Mendoza llegar a tierra prometida para igualar la pizarra y evitar que Jalisco se escapara con la superioridad.

Y aunque el pitcher abridor, Luis Payán, tuvo una actuación destacable sobre la lomita, tuvo que cargar con la responsabilidad de la derrota para Jalisco. A lo largo de seis rollos completos de labor, pudo repartir cuatro chocolates y no cedió ningún pasaporte.

No obstante, el lanzador se vio sorprendido por un par de jonrones que puso a Sultanes al frente. El primero fue conectado por Gustavo Núñez en el tercer inning y el segundo cayó por cuenta de Josh Lester en el cuarto episodio, acumulando su segundo cuadrangular en esta serie.

Jalisco intentó revertir la situación, pero su ofensiva no vivió su mejor noche y la sexta entrada fue prueba de ello. Con hombres ocupando la primera y segunda almohadilla y solo un out, los Charros tuvieron en sus manos la oportunidad de empatar, pero ni Garlick ni Josh Stowers consiguieron batear un imparable.

Para el séptimo capítulo Andrew Pérez se subió para relevar a Payán, y por momentos, la tensión se hizo sentir para los visitantes, luego de que Mendoza lograra un sencillo y Sebastián Elizalde se embasara con pasaporte. Para fortuna de Charros, Pérez pudo reivindicarse y despidió a Asael Sánchez y Donovan Casey por la vía del ponche, dejando a dos hombres a bordo.

Monterrey volvió a la carga para el octavo rollo y estuvo cerca de aumentar su superioridad debido a que Lester bateó un sencillo que le permitió a Christopher Escarrega avanzar hacia home, pero el cátcher Alfredo Hurtado estuvo atento para resolver de manera oportuna, ponchando al corredor antes de que este tocara el plato. Y, aunque la jugada entró a revisión, la decisión se mantuvo y la cuarta rayita para los Sultanes no llegó.

Las acciones de la Serie de Campeonato de la Zona Norte continuarán este jueves 4 de septiembre a las 19:30 horas en el Walmart Park, donde Jalisco saldrá con la principal misión de evitar que Monterrey iguale la serie.

