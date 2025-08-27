La tarde del 21 de agosto la Plaza de Armas de Guadalajara, Jalisco, fue testigo de una impactante sorpresa, pues se convirtió en el escenario de Paty Cantú y Denisse Guerrero, quienes se unieron para interpretar por primera vez en vivo su reciente colaboración Al mismo kbrn (de siempre).

Frente a cientos de espectadores que se dieron cita en el corazón de la capital tapatía, las dos cantautoras unieron sus icónicas voces en una presentación espectacular, en donde su escenografía recreó la original portada del tema: Paty y Denisse cantando sobre un pastel.

Al mismo kbrn (de siempre) de Paty Cantú y Denisse Guerrero ya esta disponible en todas las plataformas.

GENTE BIEN JALISCO / Liliana Estrada

Paty Cantú. GENTE BIEN JALISCO / Liliana Estrada

Esta fue la primera vez que Denisse Guerrero y Paty Cantú se unieron para presentar en vivo Al mismo kbrn (de siempre), una canción que fusionó impecablemente sus estilos y se convirtió en un himno contra el típico ex que no deja de llamar.

Esta increíble colaboración ya supera el millón y medio de reproducciones en plataformas digitales, y se posicionó como uno de los duetos más esperados para los amantes del Pop. Además, para complacer a sus fanáticos tapatíos, Paty Cantú interpretó sus éxitos Afortunadamente no eres tú, Goma de mascar, su desgarrador tema Al voluntario, y en honor a su ciudad, Guadalajara.

En portada: Denisse Guerrero y Paty Cantú. GENTE BIEN JALISCO / Liliana Estrada

Con la catedral tapatía de fondo, Paty Cantú y Denisse Guerrero se coronaron una vez más como emblemas del Pop en español en México y el mundo.

Empoderamiento femenino

Luego de las exitosas canciones que se desprendieron de su EP anterior como A la de Lú y Al voluntario, Paty Cantú se unió con Denisse Guerrero para estrenar Al mismo kbrn (de siempre), un tema de empoderamiento femenino que deja ver el valor de reinventarse y de seguir adelante; esta canción es el primer sencillo del próximo álbum de Paty: Sagitario Deluxe.

Producida por Paty Cantú y Just Roger, Al mismo kbrn (de siempre) muestra la capacidad de ambas intérpretes para reinventarse y la valentía que han requerido para continuar creando y demostrando que la experiencia no debilita a las mujeres, sino que las reafirma y las vuelve icónicas; además, este tema muestra a las cantantes contundentes a la hora de romper límites y tabúes de la industria.

Paty Cantú. GENTE BIEN JALISCO / Liliana Estrada

Esta canción, escrita por Paty en compañía de Emilia Vega, Rogelio Flores y Ángela Dávalos, tiene una letra poderosa que seguramente será un deleite para los fanáticos del Pop: “Típico que me vuelves a llamar, solo porque ya estoy con alguien más, cuando el camino estaba libre no te interesaba, cuando el amor no te lo robas no te sabe a nada”.

“Esta canción busca multiplicar el poder de dos mujeres compositoras con un sonido distintivo y con tanta narrativa estilística en común que siempre se han atrevido a ser diferentes para que más personas puedan identificarse con esa historia”, comentó Paty Cantú.

+ de Denisse

¿Cómo has logrado reinventar tu carrera a través del tiempo?

“Manteniendo mi mente activa, ya sea componiendo o estando al tanto de lo que sucede en el mundo de la música y el diseño. En esta etapa donde he estado experimentando el trabajar en solitario, me he rodeado de diferentes compositores y productores, eso evidentemente genera resultados distintos. Pienso que el hecho de salir de tu zona de confort es enriquecedor”.

Denisse Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Liliana Estrada

¿Cómo viviste la experiencia de trabajar junto a Paty Cantú, en esta nueva canción?

“Trabajar con Paty fue algo muy orgánico y natural, ya que somos cantantes de la misma generación, tenemos una sensibilidad y lenguaje similar. Así que cuando me mostró la canción, no lo dudé ni un segundo, estoy muy agradecida con Paty por hacerme parte de esta canción”.

¿Qué representa para ti el público tapatío, que te ha apoyado desde tus inicios?

“Guadalajara es mi segundo hogar, es un lugar que me brindó la oportunidad de experimentar con mi creatividad. Cimenté mis raíces con Edgar y Richie (Belanova) y conecté con diferentes diseñadores (Julia y Renata, Jonathan Morales, Alfredo Martínez, etc.) en mi visión de la moda. Es una ciudad que siempre me ha abrazado, mi corazón está dividido entre Los Mochis Sinaloa y mi Guadalajara, Jalisco”,

¿Cómo defines la etapa musical que hoy estás viviendo?

“Está para mí es una etapa de madurez, donde más allá de buscar los premios o los primeros lugares en las listas, me encuentro disfrutando más que nunca la conexión que se genera con el público al momento de pisar el escenario, o el resultado de una sesión de composición que enriquece mi creatividad. Es un momento en el que busco la calidad de cada una de mis experiencias como artista y ser humano”.

Denisse Guerrero y Paty Cantú junto a Dalilah Polanco, protagonista del videoclip del nuevo sencillo de las cantantes.

CP