Costco abrirá una nueva tienda; ¿en dónde se encontrará?

La cadena Costco Wholesale avanza con fuerza en la construcción de lo que será su tienda más grande de Latinoamérica , con una inversión que ronda los 100 millones de dólares. El proyecto, que se estima concluir entre finales de 2025 e inicios de 2026, dejará atrás en dimensiones a las actuales sucursales de Zapopan y Puerto Vallarta.

El nuevo complejo abarcará siete hectáreas y tendrá una nave de 20,000 metros cuadrados, de los cuales 15,000 estarán destinados a ventas, además de un estacionamiento de 35,000 m² con espacio para 700 vehículos y una gasolinera con 30 bombas, la más grande en México.

En comparación, las sucursales de Jalisco cuentan con menor capacidad. En Zapopan, la tienda más reciente abrió en 2025 frente a Plaza San Isidro , mientras que otra sede opera en avenida Vallarta. Ambas son relevantes para la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque no alcanzan la escala del nuevo Costco. En Puerto Vallarta, la tienda mantiene un papel clave en la oferta comercial de la costa jalisciense, pero con infraestructura más reducida.

Uno de los atractivos que diferenciaría a Escobedo es la posible inclusión de un Sushi Room, servicio que por ahora solo existe en San Isidro Norte, Zapopan. De confirmarse, esta sería la segunda ciudad del país en contar con dicho concepto. Además, la sucursal ofrecerá los tradicionales departamentos de electrónica, vinos, licores, carnes, mariscos, panadería y artículos de salud y belleza, junto con servicios especializados como farmacia, óptica, centro auditivo y llantero.

¿En dónde estará ubicada?

La tienda estará ubicada en Escobedo, Nuevo León, en la avenida Sendero Divisorio, colonia Joyas de Anáhuac, una de las zonas de mayor crecimiento habitacional y comercial de Escobedo.

Más allá de su tamaño, el proyecto traerá un fuerte impacto económico: se calcula la generación de dos mil empleos (600 directos y mil 400 indirectos), lo que beneficiará tanto a Escobedo como a los municipios vecinos.

Con estas características, la Sucursal Costco Escobedo no solo marcará un hito en Nuevo León, sino que también se convertirá en un referente para toda Latinoamérica.

EE