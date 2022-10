Con la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos y con Sergio Pérez como cuarto lugar, la escudería austriaca Red Bull Racing se ha convertido en ganador en el campeonato mundial de constructores en esta temporada 2022 de la Fórmula 1 a tres carreras del final, todavía con el Gran Premio de México, Brasil y Abu Dabí por correr, superando así a Ferrari, Mercedes y a toda la plantilla de escuderías que participan en la máxima categoría del automovilismo.

Con 656 puntos, la escudería de Red Bull se coronó, mientras que Ferrari se queda con 469 unidades y Mercedes con 416.

Así, Red Bull logra su quinto título de constructores, luego de haber ganado en las temporadas 2010, 2011, 2012, 2013 y ahora en 2022, confirmando un gran año con Verstappen como bicampeón y con Sergio Pérez en gran momento buscando el subcampeonato del mundo.

Además, el triunfo está dedicado a la memoria de Dietrich Mateschitz, quien falleciera apenas este sábado y quien fuera el dueño de la empresa de bebidas energéticas.

El propio Sergio "Checo" Pérez ayer publicó un mensaje lamentando la muerte de Mateschitz y aseguró que lo daría todo en la pista en su honor. "Es un día muy triste para toda la familia de Red Bull. Mañana vamos a darlo todo por Dietrich y la familia Mateschitz", lanzó.

Por su parte, Max Verstappen en la previa también admitió sentirse tocado emocionalmente, pues aseguró que sin Mateschitz él no estaría en la Fórmula 1.

"Para nosotros ha sido un duro comienzo de la calificación y después no te importa el resultado, lo que ha sucedido hoy, por lo que ha significado para la Fórmula 1, el equipo y para mí… Sin él, no hubiera estado hoy aquí y no hubiera tenido el éxito que he tenido", admitió.

Finalmente, Max Verstappen tuvo una carrera espectacular y logró terminar en el primer lugar del Gran Premio de Estados Unidos, mientras que Sergio Pérez quedó en cuarto lugar a tan solo una semana del Gran Premio de México.

JL