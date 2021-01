F1: Checo Pérez sueña con alcanzar más podios

Ya probó las mieles del éxito y le gustaron. Es por eso que el piloto tapatío, ya enfundado en su nuevo jersey de Red Bull Racing, anhela conseguir más triunfos en la temporada 2021 de la Fórmula Uno y escuchar muchas veces el Himno Nacional Mexicano o, por lo menos, ver la Bandera hondear en el podio de ganadores.

“Tengo que dar el siguiente paso en todos los aspectos y creo que estoy preparado para ello. Lo único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo, depende de mí hacerlo funcionar. Voy a asegurarme de entregarme en exceso. Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Nadie antes me había dado la oportunidad de estar en un gran equipo. Espero que escuchemos el Himno Nacional Mexicano muchas veces este año”, dijo Sergio Pérez en su primera entrevista como piloto de Red Bull Racing.

El tapatío aceptó que pertenecer a la escudería de Red Bull es un sueño hecho realidad y lo toma como una oportunidad única en su carrera, situación que no iba a desaprovechar.

“Llegó la oportunidad y la aproveché. Es un sueño hecho realidad. Cuando me pongo la camiseta de Red Bull o bebo una lata, pienso ‘guau, esta es la marca por la que conduzco’. Es asombroso y difícil de imaginar. Es una oportunidad por la que he trabajado tan duro durante más de 15 años. Creo que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo agarraré con ambas manos”.

Sergio Pérez lleva 10 temporadas compitiendo al más alto nivel del automovilismo. Al entrar en su decimoprimer año como piloto de Fórmula Uno, sabe que está a punto de embarcarse en la mejor oportunidad de su carrera hasta ahora al manejar un bólido de Red Bull Racing, y hacer equipo con el holandés Max Verstappen.

JL