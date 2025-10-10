¿Cuál es la actualidad de Diego Ochoa, formado en Chivas y destacado en el Mundial Sub-20?

El defensa central de la Selección Mexicana Sub-20, Diego Ochoa, se ha convertido en uno de los prospectos más destacados del futbol mexicano, esto después de su sobresaliente actuación en la Copa del Mundo de la categoría en Chile.



El zaguero surgido en las fuerzas básicas de Chivas actualmente forma parte de las filas de los Bravos de Juárez, después de que fue cedido como parte de una transacción entre ambos clubes en el mercado de fichajes de verano, previo al Torneo Apertura 2025.



Ante la destacada actuación del central de 20 años con la Selección Mexicana, diferentes clubes han estado buscando los servicios del juvenil, situación que generó una gran incertidumbre por el futuro del jugador, ante el tema contractual que existe con Chivas y Juárez.



El "Bebo" Ochoa fue cedido en calidad de préstamo con opción a compra, por lo que la directiva de Bravos de Juárez está interesada en hacer efectiva la cláusula por los servicios del futbolista, para quedarse con los derechos del juvenil.



Pese a que el conjunto fronterizo puede hacer válida la opción de compra, el Guadalajara cuenta con un candado de protección. Chivas puede regresar al futbolista a sus filas, ya que el conjunto Rojiblanco puede ejercer la opción de recompra que existe por el juvenil, la misma que se acordó en su préstamo.



Ante esto, al interior del club rojiblanco no existe preocupación en caso de que Juárez haga válida la opción de compra, luego de que el futbolista podría regresar a las filas del Guadalajara y el equipo rojiblanco podría sumarlo a su plantel o negociar con algún club en el extranjero por los servicios del jugador en caso de que llegue una oferta importante.

