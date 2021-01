''Checo'' Pérez: Quiero escuchar mucho el Himno Nacional en la F1

Enfundado en los colores de su nueva escudería, Red Bull Racing, el piloto tapatío Sergio ''Checo'' Pérez no pudo ocultar la felicidad que esto le produce y de inmediato se pone una meta para la temporada 2021: escuchar muchas veces el Himno Nacional Mexicano.

Para que esto suceda, ''Checo'' sabe que debe dar su máximo o incluso hasta más, aunque existe presión por parte de su equipo y sobre todo por quienes le dieron la oportunidad de conducir uno de los bólidos más prometedores de la Fórmula 1.

''Tengo que dar el siguiente paso en todos los aspectos y creo que estoy preparado para ello. Lo único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que lo tengo, depende de mí hacerlo funcionar. Voy a asegurarme de entregar en exceso. Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Nadie antes me había dado la oportunidad de estar en un gran equipo. Espero que escuchemos el Himno Nacional Mexicano muchas veces el próximo año'', dijo Sergio Pérez en su primera entrevista como piloto de Red Bull Racing.

La primera entrevista desde que @SChecoPerez se unió a @redbullracing. https://t.co/0QRS3yzlnJ — Red Bull Mexico (@redbullMEX) January 20, 2021

