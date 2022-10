Checo Pérez habló sobre la clasificación del Gran premio de México en donde terminó en cuarto lugar y saldrá de la segunda fila de la parrilla de salida por detrás de Verstappen, Russell y Hamilton.

Pérez se mostró frustrado pues tuvo muchos problemas con el monoplaza aunque, haciendo un balance, también agradece el haber logrado llegar a la Q3.

"Molesto porque esta era una calificación que quería que me saliera todo perfecto y tuvimos este problema eléctrico y prácticamente pasé una calificación totalmente a ciegas".

Este problema técnico impidió que Checo Pérez tuviera la información necesaria:

"No tenía información de DRS, de balance de frenada, de los tiempos entonces mi progresión fue muy mala, pero bueno, cuando miro atrás", y agregó que "casí me quedo afuera en la Q1, en la Q2, el DRS no funcionaba en los momentos iniciales de la calificación entonces, fue un desastre en ese sentido, espero que mañana lo podamos solucionar".

"Hoy podríamos haber peleado mucho más por la pole. Nos dimos cuenta desde el inicio, de hecho tuvimos un retraso porque tuvimos que cambiar una caja eléctrica", dijo el tapatío.

"Tenía todo, pero no tenía una referencia durante la vuelta, normalmente tenemos un delta que es el que vamos siguiendo, pero no tenía esa referencia, iba a ciegas a puro 'feeling' entonces estamos a veces tan acostumbrados a la telemetría que me hizo falta".

A pesar de los problemas se muestra optimista de lo que pueda suceder este domingo:

"Sí esperábamos que Mercedes fuera fuerte aquí y vamos a intentar tener una super salida y pelear desde el inicio".

El mexicano buscará mejorar lo hecho en el Gran Premio de casa en donde terminó en tercer lugar consiguiendo un podio histórico.

