Después de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde los Zorros terminaron por sucumbir ante Pachuca 3 tantos a 0, Gonzalo Pineda tomó la decisión de renunciar a su cargo " con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento ", dejando al Atlas en el desamparo en pleno campeonato.

Los rojinegros habían comenzado de manera positiva el Apertura 2025, pues durante la Jornada 1, logró el triunfo sobre el Puebla (2-3), mientras que en la J2 logró empatar con 3 tantos ante el Cruz Azul, posicionándose en el cuarto puesto de la tabla general hasta ese momento.

En la Fecha 3, perdieron (3-1) contra el Monterrey, por lo que sumaban 4 de los 12 puntos disponibles, y terminaron por ocupar el noveno puesto.

Aunque, en la Leagues Cup se llevaron una dolorosa decepción, ya que sufrieron tres descalabros (Inter Miami, Orlando City y Atlanta United) y no pudieron sumar ni un solo punto.

Con el "firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla", la directiva del Atlas apostó por un viejo conocido, aquel con quien han tenido su éxito más reciente: Diego Cocca .

Los mejores memes en redes sociales tras el anuncio del regreso de Diego Cocca al Atlas

A través de sus redes sociales, el conjunto tapatío hizo oficial el regreso del director técnico argentino, con quien conquistaron el bicampeonato de la Liga MX hace tres años.

"Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Nadie mejor que tú sabes que esto No Se Explica, Se Siente. Bienvenido a casa, Diego Cocca", publicó en su cuenta oficial de X.

Cabe recordar que esta será su tercera etapa con los Zorros; la primera como jugador y la segunda como cabeza del cuerpo técnico.

Los usuarios de la plataforma X no tardaron en celebrar el retorno del exfutbolista y director técnico creando y compartiendo divertidos memes al respecto .

