Dónde ver EN VIVO Toluca vs Chivas, por la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Las Diablas recibirán a las rojiblancas en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde ambos equipos buscarán escalar posiciones en la tabla general

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Toluca buscará aprovechar su localía para sumar su quinto triunfo al hilo, mientras que Chivas intentará reencontrarse con la victoria. IMAGO7.

Toluca recibirá este miércoles a Chivas en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro promete emociones, pues ambos equipos buscan escalar posiciones en la tabla general.

Toluca, dirigido por Patrice Lair, llega en excelente forma tras sumar su cuarta victoria consecutiva al vencer por la mínima a León. Con 13 puntos, las Diablas se posicionan en el cuarto lugar y podrían acercarse al liderato si mantienen su racha ganadora.

En contraste, Chivas atraviesa un momento irregular bajo la dirección de Antonio Contreras. El Rebaño Sagrado viene de empatar 1-1 ante Cruz Azul y acumula 10 unidades producto de tres victorias, un empate y una derrota, colocándose en el octavo lugar de la clasificación.

El partido será una prueba clave para ambos conjuntos. Toluca buscará aprovechar su localía para sumar su quinto triunfo al hilo, mientras que Chivas intentará reencontrarse con la victoria y no rezagarse en la pelea por la cima del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas?

  • Fecha: miércoles 13 de agosto de 2025.
  • Horario: 19:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: VIX y canal de YouTube de la Liga BBVA MX Femenil.

