Mateo Chávez y AZ Alkmaar, ante otro reto importante

Luego de que el pasado domingo 10 de agosto Mateo Chávez tuviera un debut de ensueño con el AZ Alkmaar en la Eredivisie porque, no solo se estrenó con el primer equipo, sino que dejó huella al contribuir con una asistencia en la contundente goleada de 4-1 sobre el Groningen, ahora el enfoque está en las aspiraciones del conjunto neerlandés dentro de la UEFA Conference League.

Aunque Chávez entró de cambio al minuto 77’, no necesitó de mucho tiempo para mostrar personalidad y capacidad de adaptación sobre el terreno de juego y contribuir al festín de anotaciones. La asistencia, forjada con precisión desde su banda izquierda, y su desempeño en general dejó buenas sensaciones en lo que fue su primer partido en la máxima categoría de los Países Bajos.

Ahora, tras ese primer capítulo soñado, el destino le presenta un reto de mayor calibre: la UEFA Conference League. Para el AZ Alkmaar, este torneo representa una oportunidad de consolidarse en el plano internacional y, para Chávez, un escaparate invaluable para mostrar su talento ante clubes de toda Europa.

Este jueves 14 de agosto a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) será crucial para los kaaskoppen y el jugador azteca, ya que enfrentarán el partido de vuelta ante el Vaduz de Liechtenstein de la tercera ronda de clasificación de la Conference League.

A este compromiso, el AZ Alkmaar llega con una importante ventaja de 3-0, resultado que logró como local el pasado jueves 7 de agosto, día en el que Mateo sustituyó a Mees de Wit al 77’. Por lo que, ahora se tratará de finiquitar el trabajo en calidad de visitante para poder avanzar a la ronda de playoffs.

Este camino que están trazando el equipo de Países Bajos y el jugador mexicano es solo para buscar su clasificación para la fase de grupos de la Conference League de la temporada 2025-2026. En caso de vencer al Vaduz, aún tendrán que superar la ronda de playoffs para obtener su lugar en el cuadro principal de la competencia europea.

Con la UEFA Conference League en el horizonte, Mateo Chávez tiene ante sí la posibilidad de seguir escribiendo una historia de éxito que inspire a las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. Su debut ha sido solo el principio de una aventura que, sin duda, promete capítulos llenos de emoción, crecimiento y grandes hazañas por venir.

