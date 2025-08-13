El regreso confirmado de Diego Martín Cocca al banquillo del Atlas marca el inicio de una nueva etapa para el estratega argentino y para la directiva encabezada por Alejandro Irarragorri, José Riestra y Aníbal Fájer.

Cocca, héroe del bicampeonato rojinegro en 2021 y 2022, regresa a los Zorros para intentar sacar al equipo de la crisis que derivó en la renuncia de Gonzalo Pineda. Sin embargo, la historia advierte: las segundas partes en Atlas rara vez han sido tan exitosas como la primera.

Desde los años noventa, varios entrenadores han vivido más de un ciclo al frente de los Zorros. Algunos, como Tomás Boy, lograron mantener un nivel competitivo, especialmente en su tercera etapa (2013-2015) con un 50.49% de efectividad. Pero otros no corrieron la misma suerte.

Rubén Omar Romano tuvo tres periodos (2006/07, 2011 y 2018) y, salvo el primero con 40.57% de efectividad, los demás estuvieron muy por debajo del rendimiento esperado, con un preocupante 18.51% en 2011. Ricardo La Volpe, ícono en su primera etapa (1997-2001) con un sólido 50.54%, incluido un subcampeonato con la “generación dorada”, regresó en 2009 para firmar un modesto 36.94%, muy lejos de su versión más brillante.

Ahora, Cocca asume un reto doble: devolver competitividad al Atlas y romper la tendencia negativa que han tenido sus predecesores en sus regresos. El argentino dejó al equipo en el Apertura 2022 con números flojos, tres triunfos, cuatro empates y 10 derrotas, argumentando cansancio como motivo de su salida.

ANTECEDENTE

Último torneo de Cocca con Atlas

Después del bicampeonato del Clausura 2022, Diego Cocca dirigió al Atlas un torneo más, siendo el Apertura 2022 el último que estuvo con los Zorros. Estuvo en el banquillo los 17 partidos, con tres triunfos, cuatro empates y 10 derrotas.

ÚLTIMA AVENTURA

Se fue de Argentina sin dirigir

Diego Cocca presentó su renuncia a Talleres de Córdoba 40 días después de haber tomado el cargo como director técnico el 28 de mayo de este año. La decisión del argentino se dio porque la directiva no cumplió con los siete refuerzos que pidió de cara al arranque del torneo en Argentina. Además, otra versión es que su relación con Andrés Fassi, directivo de dicho club, no era la mejor, renunciando sin siquiera haber dirigido un solo partido.

Cocca con la Selección Mexicana

Juegos dirigidos: 7

Juegos ganados: 3

Juegos empatados: 3

Juegos perdidos: 1

Efectividad: 57.14%

Cocca con el Valladolid

Juegos dirigidos: 8

Juegos ganados: 1

Juegos empatados: 0

Juegos perdidos: 7

Efectividad: 12.5%

Cocca con Tigres

Juegos dirigidos: 5

Juegos ganados: 3

Juegos empatados: 2

Juegos perdidos: 0

Efectividad: 73.33%

Entrenadores que dirigieron a los Zorros en más de una etapa

Rubén Omar Romano

2006-2007

Juegos dirigidos: 46

Juegos ganados: 14

Juegos empatados: 14

Juegos perdidos: 18

Efectividad: 40.57%

2011

Juegos dirigidos: 9

Juegos ganados: 1

Juegos empatados: 2

Juegos perdidos: 6

Efectividad: 18.51%

2018

Juegos dirigidos: 12

Juegos ganados: 3

Juegos empatados: 1

Juegos perdidos: 8

Efectividad: 27.77%

Tomás Boy

2007

Juegos dirigidos: 8

Juegos ganados: 3

Juegos empatados: 1

Juegos perdidos: 4

Efectividad: 41.67%

2012-2013

Juegos dirigidos: 37

Juegos ganados: 13

Juegos empatados: 13

Juegos perdidos: 11

Efectividad: 46.85%

2013-2015

Juegos dirigidos: 68

Juegos ganados: 29

Juegos empatados: 16

Juegos perdidos: 23

Efectividad: 50.49%

Ricardo La Volpe

1997-2001

Juegos dirigidos: 186

Juegos ganados: 77

Juegos empatados: 51

Juegos perdidos: 58

Efectividad: 50.54%

2009

Juegos dirigidos: 37

Juegos ganados: 10

Juegos empatados: 11

Juegos perdidos: 16

Efectividad: 36.94%< /li>

.