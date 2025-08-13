Carlos Alcaraz se clasificó a los octavos de final del ATP 1.000 de Cincinnati tras derrotar al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 en una hora y 34 minutos.

Tras un encuentro de luces y sombras frente al bosnio Damir Dzumhur, el español y número dos del mundo mejoró respecto a su estreno, pero ofreció ante Medjedovic (número 72 del mundo) otra actuación de claroscuros, con algunos tramos muy solventes, de gran oficio, y también con momentos más vacilantes.

En cualquier caso, Alcaraz consiguió en otra tarde de muchísimo calor en Cincinnati su victoria número 50 de la temporada con un balance total de 50-6. También lleva 13 triunfos consecutivos en los ATP 1000 después de sus títulos en Montecarlo y Roma.

De 22 años, Medjedovic empezó el partido tremendamente seguro con su saque y sin dar ninguna opción a Alcaraz.

En cambio, el murciano tuvo pronto su primer reto para evitar el 'break' con un 0-30 y 1-2 abajo, un pequeño lío del que pudo salir sin consecuencias.

Sin embargo, volvió a asomar la irregularidad. Alcaraz, extrañamente acelerado en un juego muy importante, concedió el primer 'break' de la tarde al balcánico (3-3), quien se encontró de repente con un hilo de vida.

El próximo rival del español en Cincinnati será el italiano Luca Nardi (número 98), que avanzó por la retirada del checo Jakub Mensik (17).