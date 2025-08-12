Atlas anuncia el regreso de Diego Cocca para una segunda etapa como técnico

Diego Martín Cocca volverá a dirigir al Atlas. El estratega argentino, artífice del histórico bicampeonato rojinegro en el Apertura 2021 y Clausura 2022, fue elegido por la directiva para tomar el mando tras la renuncia de Gonzalo Pineda, confirmando así su segunda etapa al frente del club tapatío.

La decisión se tomó después de una evaluación de opciones, en la que también apareció el nombre del uruguayo Vicente Sánchez, exentrenador de Cruz Azul. Sin embargo, la balanza se inclinó por Cocca, quien conoce a profundidad la institución y cuenta con el respaldo de su exitoso paso anterior.

El argentino llega con la misión de recomponer el rumbo del equipo, que atraviesa un inicio irregular en el torneo y que busca recuperar protagonismo en la Liga MX. Cocca, de 52 años, dirigirá su primer partido este fin de semana, cuando los Zorros visiten Querétaro.

Su regreso genera expectativas entre la afición, que guarda un grato recuerdo de su liderazgo, el orden defensivo y el carácter competitivo que imprimió al plantel. No obstante, el contexto actual es distinto: el Atlas necesita resultados inmediatos y un impulso anímico para revertir la situación.

Con Cocca de vuelta en el banquillo, la directiva confía en que el equipo retome la senda ganadora y vuelva a pelear por puestos de liguilla, en busca de revivir la mística que los llevó a la gloria hace apenas unos torneos.

Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca. ❤️�� pic.twitter.com/U9FAQ5L1dS — Atlas FC (@AtlasFC) August 12, 2025

