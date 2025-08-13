A menos de un año del Mundial 2026 y con la venta de camisetas por comenzar, una nueva versión del uniforme que probablemente usará la Selección Mexicana ha comenzado a circular en redes sociales.

El sitio Footy Headlines, especializado en noticias sobre equipo deportivo, patrocinios y logotipos, es la fuente de este rumor. Como otros prototipos difundidos este año, esta nueva camiseta retoma los motivos prehispánicos y el estampado de "marca de agua" que se usó en el Mundial de Francia 1998, una de las indumentarias más populares entre fanáticos y coleccionistas, dentro y fuera de México.

Aquella, de la marca ABA Sport, mostraba la parte central de la Piedra del Sol, con el rostro de la deidad mexica (Tonatiuh o Tlaltecuhtli) en el pecho y, extendidos hacia los brazos y la parte inferior de la prenda, los glifos correspondientes a las cuatro eras anteriores al Quinto Sol.

En la nueva versión, de Adidas, los dos primeros anillos son presentados completos en el pecho de una manera más limpia, conservando las formas geométricas pero no los glifos dentro de ellas, y la cara del dios ha sido sustituida por el escudo de la Federación Mexicana de Futbol.

El patrón se rompe en las mangas, que son de un solo tono de verde y tienen dos líneas blancas.

ESPECIAL/Footy Headlines

La camiseta de visitante se presenta blanca, con líneas guinda en las mangas, mismo color que se utiliza para el logo del equipo (ubicado del lado izquierdo del pecho), así como para el de Adidas y el número del jugador (en el lado derecho).

ESPECIAL/Footy Headlines

Como tercer uniforme, se especula con una camiseta negra que, en un tono menos oscuro, muestra un patrón con las letras “MX” en un estilo que imita grecas aztecas.

ESPECIAL/Footy Headlines

A lo largo del año se ha especulado con el nuevo jersey en al menos cuatro ocasiones. Primero se presentó uno en color verde con vivos en forma de plumas en los hombros que, como fondo y en estilo de marca de agua, dejaba ver la imagen de un caballero jaguar. Este diseño también era un guiño al recordado uniforme con la imagen del calendario azteca que utilizó la Selección a finales de los años 90.

Meses después, se divulgó un diseño más sobrio: una camiseta lisa, en tono verde, con tres franjas verticales al centro en los colores de la bandera.

El diseño con marca de agua y motivos prehispánicos se retomó para un tercer uniforme tentativo, donde la imagen de fondo era una serpiente.

Según Footy Headlines, este nuevo diseño es una respuesta a las malas críticas que recibieron los anteriores, especialmente el de las franjas verticales.

La constante presencia de figuras prehispánicas en estilo de marca de agua hace pensar que, independientemente de cuál sea el diseño definitivo, estos dos elementos estarán presentes.

