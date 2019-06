Decisiones de la Conade han dividido a los atletas

Previo a que Ana Gabriela Guevara tomara las riendas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dentro del gremio de los atletas mexicanos existía una esperanza generalizada debido a que consideraban a la ex velocista como la persona indicada para ocupar ese puesto.

La gran mayoría de atletas suponía que con ella en ese cargo, el deporte mexicano viviría una nueva era en la que sería más estrecha y llevadera la relación entre los atletas y las instituciones; sin embargo hoy, a escasos meses de que Guevara asumiera el puesto, los deportistas del país lucen divididos por las polémicas que ha generado este organismo.

El punto crucial en esta situación ha sido el recorte de becas para un gran número de atletas, pues mientras algunos deportistas han expresado su inconformidad por la disminución en cuestión de apoyos, otros tantos, por lo general los de mayor renombre, han defendido las determinaciones de la Conade.

Tal es el caso de la clavadista Paola Espinosa, quien no ocultó su apoyo para Ana Guevara al señalar, a través de sus redes sociales, que "como atleta de alto rendimiento y con más de 20 años de trayectoria, sé que para recibir hay que merecer. La honestidad de nosotros como atletas es importante, si no hay resultados no puedes sólo estirar la mano", expresó la multimedallista olímpica.

Esta declaración por parte de Espinosa, quien ahora entrena con el equipo de clavados del Code Jalisco, fue secundada por la nadadora Liliana Ibáñez, la máxima medallista en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Como atleta de alto rendimiento y con más de 20 años de trayectoria se que para recibir hay que merecer. La honestidad de nosotros como atletas es importante,si no hay resultados no puedes solo estirar la mano. Mi respeto a tu trabajo Luzma y mi confianza en @AnaGGuevara y equipo pic.twitter.com/4Nf239Mqmq — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) 6 de junio de 2019

Al igual que Espinosa, a través de sus redes sociales Ibáñez sugirió a Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, apoyar a Guevara en el tema de las becas.

Estas declaraciones, además de no caer bien en un gran número de los atletas mexicanos, también despertaron sospechas en D'Alessio, quien acusó a Claudia Ruiz, representante de atletas, de manipular las cuentas de diversos deportistas para emitir opiniones a favor de Guevara y su recorte a las becas.

Por su parte, otros referentes del deporte nacional reprobaron que hubiera atletas justificando el recorte de apoyos. Para ejemplo está la judoca Vanessa Zambotti, quien lamentó que haya "colegas que apoyan esto".

Aún falta tiempo para que esta situación de las becas llegue a una determinación final, pues la Conade aseguró que esta reestructuración concluiría después de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, en este proceso, la ex velocista y medallista olímpica no ha abonado mucho para tranquilizar a la comunidad de atletas afectados por el recorte, ya que incluso señaló que no ha faltado quien haga "berrinche" por las decisiones de la Conade.

