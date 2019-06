Por recorte en su beca de Conade, Alely Hernández rompe en llanto

Alely Hernández, esgrimista mexicana reconocida por ser medallista panamericana y haber participado en el reality show de Exatlón, no pudo contener las lágrimas luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le redujera su beca a sólo 2 mil pesos mensuales.

A través de una carta difundida en su cuenta oficial de Twitter, la medallista en Guadalajara 2011 y Toronto 2015 mostró su inconformidad y tristeza por las últimas determinaciones del organismo que dirige la ex velocista Ana Gabriela Guevara.

“Sólo lloro por dos situaciones, por frustración y por decepción, y hoy lloré por ambas".

“Sólo lloro por dos situaciones, por frustración y por decepción, y hoy lloré por ambas. A tan sólo días de participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sin previo aviso, recibí en mi cuenta 2 mil pesos, que sinceramente no sabía su procedencia (…) Me uno a mis compañeros que sienten esta gran decepción y tristeza al ver cómo nuestros años de entrega y pasión son recompensados con una cantidad que no alcanza ni para comprar un material de competencia”, escribió la tapatía.

Además de ser medallista en Juegos Panamericanos, Hernández también ostenta preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010 y 2014. Ahora, por determinación de la Conade, deberá afrontar sus próximos retos con una beca menor a lo previsto.

RR