Culmina la Pro Padel League Guadalajara 2025 con gran éxito

La Pro Padel League (PPL) Guadalajara 2025 llegó a su fin con finales celebradas en el Domo CODE Alcalde que estremecieron a los asistentes. Después de cuatro días de intensa actividad, el equipo de San Diego Stingrays, conformado por Lucía Sainz y Claudia Jensen, se coronó en la rama femenil; mientras que, Las Vegas Smash, integrado por el argentino Gonzalo Alfonso y el español Francisco Gil, se proclamaron campeones en la categoría varonil.

La tercera parada de la temporada 2025 de la PPL culminó en la Perla Tapatía con gran éxito. El pádel, deporte que ha ganado popularidad en los últimos años, fue recibido con los brazos por el público jalisciense que realizó entradas numerosas en el inmueble de la avenida Alcalde para dar muestra del crecimiento de la PPL en América Latina y el mundo.

En el encuentro que definió a las primeras monarcas de la competencia, Sainz y Jensen vencieron en dos sets a Marta Barrera y Marta Caparros de Houston Volts. La dupla española supo jugar con el nerviosismo de sus adversarias para imponer rápidamente sus condiciones en el primer capítulo por 6-3.

A pesar de que Houston intentó reivindicarse al sorprender con una ventaja momentánea de 0-3, San Diego retomó el control de las acciones con un quiebe sobre Caparrós, lo que les permitió venir de atrás para obtener la victoria contundente en el segundo episodio por 6-4 y conseguir el título en tierra jalisciense.

Y el enfrentamiento que le puso broche de oro para el cierre de la jornada fue el de Alfonso y “Xisco” Gil superando a San Diego Stringrays en tres sets de 6-3, 6-7 y 10-7. Aunque el sudamericano y el europeo tuvieron que batallar ante Alex Chozas y Lucas Bergamini, consiguieron enfrentar la adversidad para conquistar el trofeo.

Tras la victoria conseguida, Gil aseguró que jugar en Guadalajara se sintió especial: “Nos sentimos como en casa, mucha gente nos apoyó durante la semana y felicitar a Lucas y Chozas que jugaron espectacular. Nos la pusieron muy difícil, casi lo teníamos y nos dieron vuelta, pero contento de jugar con Gonzo que nos acoplamos a la perfección, somos muy buenos amigos y ahora nos vamos a celebrar”.

