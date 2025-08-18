Lunes, 18 de Agosto 2025

Así castigará Tigres a aficionados tras violencia en partido contra América

El equipo reiteró su rechazo total a la violencia dentro y fuera del estadio Universitario, destacando que el futbol debe ser un espacio de unión y diversión para todos

Por: Oralia López

El América derrotó por 3-1 a Tigres el sábado y después del partido se viralizaron en redes sociales videos en los que se precian peleas en las gradas del Estadio Universitario. IMAGO7

El equipo de Tigres emitió un comunicado oficial este lunes 18 de agosto para informar sobre los hechos violentos ocurridos al final del partido ante América, correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX, y que se disputó el pasado sábado.

De acuerdo con la institución, en la tribuna de la Zona de Gol Norte fueron detenidos tres aficionados identificados como Erick, de 24 años; Alberto, de 52; y Víctor, de 54, quienes fueron consignados a las autoridades de San Nicolás de los Garza. Como medida interna, el equipo anunció que a los tres se les retirará el abono y se les prohibirá el acceso futuro al Estadio Universitario, casa de los regios.

Además, se registró la agresión a un aficionado fuera del estadio, en la explanada de Rectoría. Tigres detalló que paramédicos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato para atenderlo y trasladarlo a la Clínica 33 del IMSS en San Nicolás de los Garza. El comunicado de los felinos señala que posteriormente, gracias a la revisión de cámaras de seguridad, se logró identificar al agresor, quien también perderá su abono y tendrá prohibida la entrada de manera definitiva.

En su texto, Tigres reiteró su rechazo total a la violencia dentro y fuera del estadio Universitario, destacando que el futbol debe ser un espacio de unión y diversión para las familias y los aficionados. El club reconoció a la mayoría de su afición que vivió el encuentro con pasión y respeto, subrayando que el mejor conocido como "El Volcán", debe seguir siendo un espacio de orgullo y convivencia sana.

Con estas medidas, Tigres indica que quiere reafirmar su compromiso por erradicar la violencia en el futbol y garantizar la seguridad de todos los asistentes a sus partidos.

¿Qué pasó en el Estadio Universitario?

El América derrotó por 3-1 a Tigres el sábado y después del partido se viralizaron en redes sociales videos en los que se precian peleas en las gradas del Estadio Universitario, así como en las inmediaciones del mismo y de la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Medios indicaron que todas estas riñas fueron protagonizadas por grupos de aficionados de Tigres que golpearon en grupo a un par de americanistas.

