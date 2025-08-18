El equipo de Tigres emitió un comunicado oficial este lunes 18 de agosto para informar sobre los hechos violentos ocurridos al final del partido ante América, correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX, y que se disputó el pasado sábado.

De acuerdo con la institución, en la tribuna de la Zona de Gol Norte fueron detenidos tres aficionados identificados como Erick, de 24 años; Alberto, de 52; y Víctor, de 54, quienes fueron consignados a las autoridades de San Nicolás de los Garza. Como medida interna, el equipo anunció que a los tres se les retirará el abono y se les prohibirá el acceso futuro al Estadio Universitario, casa de los regios.

Además, se registró la agresión a un aficionado fuera del estadio, en la explanada de Rectoría. Tigres detalló que paramédicos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato para atenderlo y trasladarlo a la Clínica 33 del IMSS en San Nicolás de los Garza. El comunicado de los felinos señala que posteriormente, gracias a la revisión de cámaras de seguridad, se logró identificar al agresor, quien también perderá su abono y tendrá prohibida la entrada de manera definitiva.

En su texto, Tigres reiteró su rechazo total a la violencia dentro y fuera del estadio Universitario, destacando que el futbol debe ser un espacio de unión y diversión para las familias y los aficionados. El club reconoció a la mayoría de su afición que vivió el encuentro con pasión y respeto, subrayando que el mejor conocido como "El Volcán", debe seguir siendo un espacio de orgullo y convivencia sana.

Con estas medidas, Tigres indica que quiere reafirmar su compromiso por erradicar la violencia en el futbol y garantizar la seguridad de todos los asistentes a sus partidos.

X

¿Qué pasó en el Estadio Universitario?

El América derrotó por 3-1 a Tigres el sábado y después del partido se viralizaron en redes sociales videos en los que se precian peleas en las gradas del Estadio Universitario, así como en las inmediaciones del mismo y de la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Medios indicaron que todas estas riñas fueron protagonizadas por grupos de aficionados de Tigres que golpearon en grupo a un par de americanistas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: Calendario de partidos de la J6 del Apertura 2025

OF