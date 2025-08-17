Federico Chingotto, el consentido de Guadalajara en la Padel Pro League

El Domo del CODE Alcalde vivió este sábado una auténtica fiesta con la actividad de la Pádel Pro League, que registró una gran entrada de aficionados que vibraron con lo mejor del pádel mundial. El público tapatío se entregó por completo al argentino Federico Chingotto, quien junto al español Eduardo Alonso, lideró al Miami Padel Club en un duelo vibrante.

El equipo de Miami se midió ante Flowrida Goats, con los juveniles Juan Ignacio Rubini y Andrés Fernández Lancha, quienes pusieron contra las cuerdas al “Súper Ratón” y a su compañero. El partido comenzó con un primer set que se definió en tie break y cayó del lado de los jóvenes. Sin embargo, la experiencia y jerarquía de Chingotto y Alonso emergió para revertir la historia con parciales de 6-7 (4), 6-4 y 10-5 en el súper tie break.

Con una afición volcada hacia su estilo de juego, Chingotto volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes favoritos al título, pese a reconocer que las condiciones de altura en Guadalajara no le favorecen del todo. “Somos súper competitivos, queríamos dar el punto para Miami y contento con el rendimiento por haber levantado el partido”, expresó el argentino.

Por su parte, el equipo femenil de Flowrida Goats volvió a imponerse en la jornada, al vencer en dos sets a Miami con parciales de 6-4 y 6-4, destacando la actuación de la argentina Aranzazú Osoro.

El cierre de la jornada tuvo tintes especiales: mientras el público coreaba su nombre, Federico Chingotto se retiró del recinto entre sonrisas, selfies y aplausos, consolidándose como el nuevo consentido de Guadalajara, donde el pádel vive un auge imparable y cada jornada confirma que llegó para quedarse.