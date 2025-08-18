Julio César Chávez le resta valor a posible triunfo de Canelo Álvarez sobre Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez continúa preparándose para subir al ring junto con su adversario Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos. La fecha del encuentro, el 13 de septiembre, se encuentra cada vez más cerca y, sobre dicho evento, ya se han posicionado muchos expertos en el boxeo.

Una de las figuras que ha emitido sus pronósticos acerca de este evento mundial es Shane Mosley. El exboxeador estadounidense declaró que Terence Crawford no tiene ninguna posibilidad de ganar la pelea contra Álvarez.

“ Si Crawford fuera un ‘movedor’ como en otras peleas, entonces tal vez tendría una buena oportunidad contra Canelo [...] Puede moverse un poco, pero su [fortaleza] no está en moverse, así que tendrá que quedarse ahí y pelear con Canelo. [...] él es mucho más grande que tú, hombre ", concluyó la leyenda.

Otra de las figuras que ha emitido su postura sobre esta esperada pelea fue Shakur Stevenson, apodado "Sugar", quien en entrevista para The Ring, aseguró que Bud Crawford será un rival difícil para Canelo debido a que el estadounidense es zurdo y, según la perspectiva de Sugar, el mexicano tiene dificultades para enfrentarse a peleadores con esta condición.

" Creo que Canelo tiene algún problema con los zurdos. [...] después de verlo pelear contra John Ryder [...] No era tan bueno. Es solo que Canelo peleaba contra un zurdo, y eso lo hizo un poco más difícil ", aseguró Stevenson.

Te recomendamos: El nuevo pretendiente de Alan Mozo para sacarlo de Chivas

¿Qué ha declarado Julio César Chávez acerca de este próximo encuentro?

Desde el anuncio del combate, expertos en el deporte no tardaron en hacer notar que la pelea tiene una muy marcada disparidad, pues Crawford debe subir de las 147 a las 168 libras para enfrentarse al Canelo, mientras que este seguirá sus entrenamientos y preparación con normalidad.

En entrevista con medios de comunicación, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, aseguró que un triunfo de Canelo sobre Crawford no significaría mucho para la carrera profesional del jalisciense e hizo hincapié en la diferencia del peso entre ambos púgiles .

" Mira, todo puede pasar [...] yo no veo por donde le pueda ganar Crawford. Va a llegar el momento en el que tengan que fajarse y creo que la fortaleza y ‘pegada’ de Canelo, van a ganar, un triunfo nada más; si fuera de su peso, pues está bien, pero vuelvo otra vez atrás, ¿ustedes le ven posibilidad a Crawford? ", declaró Chávez.

Es oportuno recordar que Canelo y Crawford disputarán el nombramiento de campeón indiscutido en el peso supermediano, ante el cual la OMB anunció que el estadounidense es el actual retador oficial.

Te puede interesar: Chivas y su complicado calendario en la búsqueda de salir de la crisis

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF