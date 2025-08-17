El jalisciense David Vázquez y Jesús Agúndez se coronan en sincronizados 3m de Asunción 2025

El jalisciense David Vázquez tuvo una excelente actuación en la prueba de sincronizados trampolín 3m, al lado de Jesús Agúndez, lo que les valió conquistar el primer lugar y otorgarle a México el segundo oro en la disciplina de clavados en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La dupla mexicana tuvo un dominio de principio a fin. Desde el arranque, Agúndez y Vázquez se afianzaron entre los primeros lugares con ejecuciones que presentaron una sincronización casi perfecta. Comenzaron con calificaciones de 46.20 y 46.80 en saltos de poco grado de dificultad, pero cuando realizaron clavados de mayor complejidad, nadie los pudo igualar.

ESPECIAL.

La ejecución que les aseguró la presea dorada fue la de más alto grado de dificultad con 3.8, ninguna otra pareja presentó un salto de esa categoría. Gabriel y Jesús pudieron lucirse desde el trampolín para ser acreedores de un puntaje de 86.64 puntos, el mejor calificado de toda la competencia.

Tras seis rondas, los clavadistas aztecas acumularon 409.29 puntos para conseguir colgarse la medalla de oro, superando a los colombianos Tomás Tamayo y Miguel Tovar, además de los estadounidenses Collier Dyer y Luke Hernandez, mismos que se quedaron con la plata y el bronce al acumular 357.84 y 346.29 unidades, respectivamente.

Con esta presea, David Vázquez suma su segunda medalla a cuenta personal en la ciudad paraguaya, ya que el pasado sábado logró la presea plateada en la prueba de trampolín 1m individual al registrar 373.50. Al atleta jalisciense todavía le queda disputar la prueba de trampolín 3m individual, por lo que su palmarés podría ampliarse en los Juego Panamericanos Jr.

SV