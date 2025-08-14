Inicia el Pro Padel League en Guadalajara

La Pro Padel League (PPL) inició este jueves su tercera fecha de la temporada en el domo del CODE Alcalde de Guadalajara, con actividad que se extenderá hasta el domingo y con un ambiente que confirma que el crecimiento de este deporte en México, y en especial en la Perla Tapatía, es imparable.

El pádel, que en los últimos años ha conquistado canchas, clubes y nuevos aficionados, vive un auge en Guadalajara. La ciudad se ha convertido en un punto estratégico para eventos internacionales y esta parada de la PPL lo demuestra con tribunas animadas y partidos de alto nivel.

En uno de los primeros encuentros, Lucas Bergamini y Alex Chozan superaron en dos cerrados sets 7-6, 7-6 a Agustín Torre y Alex Ruiz, representantes de Cancún. En la rama femenil, Lucía Sainz y Claudia Jensen derrotaron 6-3, 7-5 a Marina Lobo y Sofía Saiz, avanzando con paso firme.

Por su parte, el argentino Federico Chingotto, del Miami Padel Club, llega motivado tras quedar cuarto en la fecha anterior. “Queremos poner a Miami en el lugar que merece y pelear por el título”, afirmó.

El “Súper Ratón” reconoció que la altura de Guadalajara supone un reto, pero celebró la calidez de la afición y el crecimiento del torneo. “La liga mejora año con año y Guadalajara me encanta; espero coronarme aquí”, dijo.