Lo que parecía una tarde redonda para Atlas terminó en desilusión. En el regreso de Diego Cocca al banquillo rojinegro, Querétaro rescató un empate agónico 3-3 en La Corregidora gracias a un gol de Lucas Rodríguez al minuto 97, dejando con un sabor amargo el debut del técnico argentino en su segunda etapa con los tapatíos.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los rojinegros. Apenas al minuto 8, Gustavo Del Prete abrió el marcador con un disparo que sorprendió a la zaga local. Querétaro reaccionó en el segundo tiempo y al 58’, Pablo Barrera igualó las acciones desde el punto penal. El juego ganó en intensidad y dramatismo, con un Atlas que parecía reencontrarse con la contundencia que le había hecho falta en el arranque del torneo.

Djuka apareció al 69’ para devolver la ventaja a los visitantes, y poco después, al 76’, Adrián Mora firmó el 3-1 que parecía encaminar a los tapatíos hacia su primera victoria bajo el mando de Cocca. Sin embargo, los Gallos no dejaron de pelear. Al 94’, Rodrigo Bogarín acercó a los locales con el 3-2, encendiendo la esperanza en las tribunas. Y cuando el silbatazo final parecía inminente, al 97’, Lucas Rodríguez remató en el área para sellar el 3-3 definitivo.

El gol de último minuto apagó la ilusión rojinegra y reflejó que este Atlas aún tiene mucho por mejorar, especialmente en la concentración defensiva. Cocca, quien llevó al club al histórico bicampeonato en 2021-22, sufrió en carne propia cómo los errores en la recta final pueden costar caro en un torneo tan corto como el Apertura 2025.

Más allá del resultado, el partido estuvo marcado por el simbolismo de volver a La Corregidora, escenario de la trágica riña del 2022. Con nueve mil 261 aficionados presentes, la seguridad fue reforzada y el ambiente transcurrió en calma, aunque el dramatismo deportivo no faltó.

Con el empate, Atlas llega a cinco puntos y sigue en la parte baja de la tabla, mientras Querétaro alcanzó las mismas unidades. El siguiente reto para los rojinegros será mayúsculo: recibir en el Estadio Jalisco al América el domingo 24 de agosto, en un duelo que pondrá a prueba la capacidad de reacción de un equipo que, pese al amargo estreno, mostró señales de recuperación bajo el mando de Cocca, aunque la cuenta de goles en contra sigue en aumento, con 14 dianas recibidas.

SV